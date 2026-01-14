الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل متهم باقتحام شقة سكنية والتحرش بساكنيها في التجمع للمحاكمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة عاطل متهم باقتحام شقة سكنية والتحرش بساكنيها في منطقة التجمع الأول، لمحكمة الجنايات.


وقال المتهم في اعترافاته إنه قام بمراقبة الفتيات المقيمات داخل الشقة، وتبين له أنهن غير مصريات ويحملن الجنسية الروسية، فخطط لسرقة الشقة مستغلًا إقامتهن بمفردهن، وأضاف أنه انتظر حتى منتصف الليل، ثم تسلل إلى داخل الشقة بعد أن استخدم مفكًا لفتح كالون الباب.


وأوضح المتهم أنه فور دخوله بدأ في التفتيش بحثًا عن الأموال والمصوغات الذهبية، إلا أن السيدات استيقظن على صوته وحاولن الصراخ والاستغاثة، ما أدى إلى توتر الموقف داخل الشقة.

أضاف المتهم انه لم يتحمل جمالهن وملابسهن المغرية ثم حاول التحرش بهن، إلا أنهن قفزن من الشقة هربًا منه، ولاذ بالفرار، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بوجود كاميرات مراقبة ترصد تحركاته.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الواقعة عقب تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا بسقوط فتاة تحمل جنسية إحدى الدول من علو العقار محل سكنها، إثر محاولة سرقة الشقة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشقة تقيم بها ثلاث سيدات أجنبيات، وأكدن قيام أحد الأشخاص باقتحام الشقة باستخدام مفك، ومحاولة التحرش بإحداهن، والتعدي على أخرى باستخدام مقص حديدي، ما أسفر عن إصابة سيدتين بكسر وجرح قطعي بالفخذ.

وأضافت التحريات أن إحدى السيدات قفزت من نافذة الشقة خوفًا من المتهم، مما أدى إلى سقوطها من علو وإصابتها.

وبتكثيف الجهود الأمنية، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهم، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة محكمة الجنايات وزارة الداخلية قسم شرطة التجمع الأول النيابة العامة

مواد متعلقة

إحالة مدرس متهم تحرش بطالب بالقليوبية إلي محكمة الجنايات

القبض علي عاطل تحرش بفتاة في بولاق الدكرور

التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية