محاكمة 19 مشجعا على خلفية أحداث شغب نهائي أمم إفريقيا 2025

18 حجم الخط

كشفت تقارير إعلامية مغربية عن بدء محاكمة 19 مشجعا، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي جمعت بين منتخبي المغرب والسنغال، وانتهت بتتويج المنتخب السنغالي باللقب عقب الفوز بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

محاكمة 19 مشجعا على خلفية أحداث شغب نهائي أمم إفريقيا

وذكر موقع "هسبريس" المغربي، أن المتابعين في هذه القضية هم 18 مشجع سنغالي إلى جانب مشجع جزائري واحد يحمل الجنسية الفرنسية، حيث يمثلون أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتهم تتعلق بأعمال العنف والشغب داخل المنشآت الرياضية.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم 29 يناير الجاري، من أجل استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى دفوع هيئة الدفاع، وسط حضور أمني مكثف نظرًا لحساسية القضية.

وطالب دفاع المتهمين بالإفراج المؤقت عن موكليهم، مقابل ضمان توافر عناوين إقامتهم وسحب جوازات سفرهم، بما يضمن مثولهم أمام المحكمة في الجلسات المقبلة، فيما دعت المحامية والسياسية المغربية نعيمة الكلاف إلى إطلاق سراح المتهمين، مراعاة للعلاقات الثنائية بين المغرب والسنغال، خاصة مع قرب لقاء مسؤولي البلدين خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، طالب دفاع المشجع الجزائري بالإفراج عنه، موضح أنه حضر المباراة من أجل مساندة شقيقه الذي يعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب السنغالي.

ونقلت وسائل الإعلام المغربية تصريحات ممثل النيابة العامة، الذي أكد أن الوقائع كانت واضحة أمام الجميع عبر البث المباشر، مشيرًا إلى أن حكمة الجماهير المغربية حالت دون وقوع أحداث أكثر خطورة.

ووجهت المحكمة للمتهمين السنغاليين عدة تهم، أبرزها المساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية، ودخول أرضية الملعب بالقوة، وإتلاف تجهيزات رياضية، والاعتداء على رجال الأمن، إضافة إلى الإلقاء العمدي لمواد صلبة تسببت في أضرار للغير.

أما المتهم الجزائري، فوجهت إليه تهم المساهمة في أعمال عنف رياضية، وإتلاف تجهيزات داخل الملعب، والاعتداء على رجال الأمن، فضلًا عن الإلقاء العمدي لمواد سائلة تسببت في أضرار خلال المباراة.

وشهدت جلسة المحاكمة حضور أحد أفراد الأمن المصابين خلال أحداث المباراة، في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالواقعة.

أحداث مباراة نهائي أمم إفريقيا 2025

وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة حالة من التوتر داخل ملعب مولاي عبد الله بالرباط، عقب احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين عدد من الجماهير السنغالية وقوات الأمن المغربية المكلفة بتأمين المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.