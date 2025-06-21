السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، الجنايات تستمع لمرافعة دفاع 5 متهمين بـ قضية خلية داعش حلوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم السبت، مرافعة هيئة دفاع 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".

 

وقررت المحكمة فى الجلسة السابقة تأجيل القضية لاستكمال المرافعة.

 

محاكمة متهمين بداعش حلوان 

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022،  أسس المتهمان الأول والثاني، وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

 

ووجه للمتهمين من الأول ومن الثالث حتى الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خلية داعش حلوان قضية خلية داعش حلوان داعش حلوان 5 متهمين بداعش حلوان محاكمة 5 متهمين بداعش حلوان محاكمة متهمين بداعش حلوان

مواد متعلقة

قبل النطق بالحكم.. كواليس محاكمة المتورطين في انفجار خط غاز الواحات.. دفاع الضحايا يطلب ضم متهمين جدد.. ومرافعة نارية للنيابة 

لحظة مغادرة كانييه ويست محاكمة ديدي

الأكثر قراءة

الإعلام الإيراني: هناك مفاجأة كبرى لا تغمضوا أعينكم

5 وفيات و12 ناجيا، تفاصيل جهود رفع أنقاض حدائق القبة حتى الآن (صور)

تل أبيب تحترق، صواريخ إيرانية تضرب قلب إسرائيل بعد اختراقها منظومة الدفاع الجوي (فيديو)

الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا في الموجة الـ18 طائرات "شاهد 136" وصواريخ دقيقة تعمل بالوقود الصلب

الحرس الثوري الإيراني: استهداف وسط إسرائيل ومطار بن جوريون بطائرات مسيرة وصواريخ دقيقة

أصوات انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان

مسؤول إسرائيلي: إيران تعافت من ضرباتنا واستعادت تشغيل أنظمة الدفاع الجوي وتفعيل الصواريخ المضادة للطائرات

صفارات الإنذار تدوي في الجولان بعد محاولة طائرة مسيرة اختراق الأجواء من الحدود اللبنانية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في الحي الشعبي؟.. انهيار عقارات بحدائق القبة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 21 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 21 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
عراقجي: إذا كانت أمريكا جادة في العودة إلى الدبلوماسية فكل ما يتطلبه مكالمة هاتفية إلى تل أبيب لإيقاف كل شيء