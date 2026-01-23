إصابة حارس نهضة بركان قبل مواجهة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

18 حجم الخط

أعلن نادي نهضة بركان المغربي تعرض حارس مرماه الدولي منير المحمدي لإصابة قوية، خلال تواجده في معسكر المنتخب المغربي والذي شارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي أقيمت بالمغرب.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن منير المحمدي تعرض لخلع في الكتف الأيمن أثناء إحدى الحصص التدريبية رفقة منتخب أسود الأطلس، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة السنغال في المباراة النهائية للبطولة القارية.

وكان المحمدي ضمن قائمة المنتخب المغربي في أمم إفريقيا 2025، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة، حيث اعتمد الجهاز الفني على ياسين بونو، الذي خاض جميع مباريات المنتخب في البطولة.

وأشار نهضة بركان إلى أن الإصابة الحالية تعد تجددا لإصابة سابقة تعرض لها الحارس الدولي خلال شهر سبتمبر الماضي، أثناء أحد التجمعات الدولية مع المنتخب المغربي.

وأكد النادي أن الطاقم الطبي قرر إخضاع اللاعب لجراحة لتثبيت الكتف، من المقرر إجراؤها في إسبانيا تحت إشراف طبي متخصص، على أن تمتد فترة غيابه عن الملاعب إلى نحو ثلاثة أشهر.

وبذلك، تأكد غياب منير المحمدي عن صفوف نهضة بركان في مواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ السبت، على الملعب البلدي ببركان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويحل بيراميدز بطل القارة السمراء ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء غد السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

بعثة بيراميدز في المغرب

ووصلت بعثة فريق بيراميدز إلى مدينة السعيدية المغربية مساء الأربعاء، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات حتى الوصول إلى مطار مدينة وجدة، قبل التنقل لمدة ساعة بالحافلة إلى مدينة السعيدية مقر إقامة الفريق، حيث تبعد قرابة نصف ساعة عن مدينة بركان التي ستشهد مباراة السبت.

