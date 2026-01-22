الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الرجاء يشكر يوسف بلعمري برسالة خاصة عقب انتقاله إلى الأهلي

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري
18 حجم الخط

حرص نادي الرجاء البيضاوي المغربي على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى لاعبه السابق يوسف بلعمري، بعد انتقاله رسميا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأصدر الرجاء بيانا رسميا عبر فيه عن امتنانه للاعب، مؤكدا أن بلعمري قدم خلال فترة وجوده مع الفريق مستويات مميزة، وتحلى بروح الالتزام والاحترافية، إلى جانب احترامه الكامل لمؤسسة النادي وجماهيره.

وأشار البيان إلى أن اللاعب سيظل حاضرا في ذاكرة النادي بلحظات مهمة وإنجازات تركت بصمة واضحة، فضلا عن القيم الرياضية والإنسانية التي جسدها أثناء دفاعه عن ألوان القميص الأخضر.

واختتم نادي الرجاء بيانه بتمنياته بالتوفيق ليوسف بلعمري في مشواره القادم، موجها له الشكر على كل ما قدمه للفريق.

الأهلي يتعاقد مع يوسف بلعمري 

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع المغربي يوسف بلعمري مدافع الرجاء المغربي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

 ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وخاض الأهلي  مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل حلوله ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوسف بلعمري الرجاء البيضاوي المغربي الأهلي النادي الأهلي بلعمري

مواد متعلقة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الفيحاء 2ـ1 بالشوط الأول

كهرباء الإسماعيلية يفوز على حرس الحدود بثنائية في الدوري الممتاز

12 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

الدوري الممتاز، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على حرس الحدود 2ـ1 في الشوط الأول

توروب: مواجهة يانج أفريكانز قوية وهدفنا مواصلة الانتصارات في دوري أبطال أفريقيا

الشناوي: جاهزون لمواجهة يانج أفريكانز وهدفنا التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

29.83 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

الدولار يسجل 11,500 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 66.69 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل أواجه المنافق والخائن من أصدقائي أم أترك الأمر لله؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية