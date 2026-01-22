الرجاء يشكر يوسف بلعمري برسالة خاصة عقب انتقاله إلى الأهلي

18 حجم الخط

حرص نادي الرجاء البيضاوي المغربي على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى لاعبه السابق يوسف بلعمري، بعد انتقاله رسميا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأصدر الرجاء بيانا رسميا عبر فيه عن امتنانه للاعب، مؤكدا أن بلعمري قدم خلال فترة وجوده مع الفريق مستويات مميزة، وتحلى بروح الالتزام والاحترافية، إلى جانب احترامه الكامل لمؤسسة النادي وجماهيره.

وأشار البيان إلى أن اللاعب سيظل حاضرا في ذاكرة النادي بلحظات مهمة وإنجازات تركت بصمة واضحة، فضلا عن القيم الرياضية والإنسانية التي جسدها أثناء دفاعه عن ألوان القميص الأخضر.

واختتم نادي الرجاء بيانه بتمنياته بالتوفيق ليوسف بلعمري في مشواره القادم، موجها له الشكر على كل ما قدمه للفريق.

الأهلي يتعاقد مع يوسف بلعمري

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع المغربي يوسف بلعمري مدافع الرجاء المغربي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل حلوله ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

