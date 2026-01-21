بيراميدز يتسلح بالقوة الضاربة في رحلة المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان

الأربعاء 21 يناير 2026
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة المغرب لمواجهة نهضة بركان في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

قائمة بيراميدز في رحلة المغرب لمواجهة نهضة بركان

وجاءت القائمة المسافرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

وتغادر بعثة بيراميدز القاهرة عصر اليوم على متن طائرة خاصة في طريقها إلى مطار مدينة وجدة بالمغرب، قبل الانتقال إلى مدينة السعيدية التي ستقيم بها البعثة، وهي أقرب المدن إلى بركان التي تستضيف المباراة الهامة.

وخاض فريق نادي بيراميدز مرانا ظهر اليوم باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ورفض الكرواتي يورتشيتش المدير الفني منح لاعبيه راحة اليوم بعد تخطي عقبة الجونة في كأس مصر أمس الثلاثاء نظرا لضيق الوقت.

موعد مباراة نهضة بركان وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان المغربي في السابعة من مساء يوم السبت 24 يناير الجاري، على الملعب البلدي بمدينة بركان في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة نهضة بركان وبيراميدز

وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من الكونغو الديموقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه مواطنوه سيبوتو بلاسي المساعد الأول، وكولا ماتالالا المساعد الثاني، والحكم الرابع بيير كابينجو.

ويراقب المباراة كلود ماهونو من بنين، ويراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من جمهورية الكونغو، والمنسق العام علي جيلاني من ليبيا، والمنسق الإعلامي أنس عزام من المغرب، والمنسق الأمني رشيد مدجيبا من الجزائر، ومنسق حقوق البث أيمن زيزي من المغرب.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان بالقاهرة في دوري أبطال أفريقيا


وفي الجولة الرابعة يحل نهضة بركان ضيفا على نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 1 فبراير المقبل.

موعد مباراة ريفرز يونايتد وبيراميدز 


وفي الجولة الخامسة يحل بيراميدز ضيفا على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري يوم 8 فبراير المقبل، على استاد جودسويل أكاكبا في مدينة أويو بنيجيريا.

يذكر أن نادي بيراميدز يمتلك 6 نقاط بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، وباور ديناموز بطل زامبيا.

