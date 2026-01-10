وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بالقليوبية (فيديو)

18 حجم الخط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جنازة شاب يدعى إبراهيم أحمد عثمان النوبي، من أبناء قرية بلقس بمركز قليوب، بمحافظة القليوبية؛ خلال إمامته لوالده في الصلاة في محل عملهما.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوطه خلال الصلاة بمركز قليوب، حيث حاول الموجودون إسعافه، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وتبيّن أنه فارق الحياة في الحال، مشيدين بأخلاقه وفاة شاب علي سجادة الصلةة بقليوب.

وعقب انتشار الخبر، تحولت صفحات موقع فيسبوك إلى سرادق عزاء، حيث نعاه الأهالي وأصدقاؤه، مشيدين بأخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة، واصفين إياه بالشاب المكافح طوال حياته، قائلين: من عاش على شيء مات عليه.

وشُيّعت جنازة الشاب من المسجد الكبير، وسط حزن بالغ ودعوات من المشيعين له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

حسن الخاتمة، لحظة وفاة شيخ في المسجد أثناء تحفيظه القرآن لأحد طلابه (فيديو)

حسن الخاتمة ، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا، للحظة وفاة أحد معلمي القرآن الكريم في اليمن الدكتور على الصنعاني، أثناء تدريسه القرآن لطلبته داخل أحد المساجد.

وفاة معلم للقرآن في المسجد

وأظهر المقطع الشيخ على الصنعاني، معلم القرآن، وهو يجلس في أحد المساجد، وكان يجلس على كرسيه ويقوم بتدريس ومراجعة القرآن، وهو يعلم أحد طلبته القرآن، وأثناء الاستماع للقرآن سقط الشيخ مغشيًا عليه، حيث أعتقد الطلبة أنه أغمي عليه من الإرهاق، لكنهم اكتشفوا أنه توفى أثناء مراجعته القرآن لأحد طلابه.

