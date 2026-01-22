الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف القليوبية تطلق اختبارات مسابقة صلاة التهجد استعدادا لشهر رمضان

مناقشة استعدادآت
مناقشة استعدادآت شهر رمضان
18 حجم الخط

أطلقت مديرية الأوقاف بالقليوبية، بقيادة الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير المديرية، اختبارات مسابقة صلاة التهجد استعدادا للعشر الأواخر بشهر رمضان المبارك المقبل، وذلك بديوان مديرية أوقاف القليوبية، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

محافظة القليوبية ومعهد الوادي للهندسة يوقعان بروتوكول تعاون شاملا لتعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي

اختبارات مسابقة صلاة التهجد استعدادا للعشر الأواخر بشهر رمضان

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك في إطار الحرص على اختيار أفضل الأصوات وإتقان تلاوة كتاب الله عزوجل، سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الطاعة والقيام.

وتابعت مديرية أوقاف القليوبية، أنه تم الانتهاء من وضع خريطة متكاملة بالبرامج الدينية والندوات التي سيتم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، شملت القوافل الدعوية، وخريطة للندوات الدينية بالمساجد الكبرى بمحافظة القليوبية، إضافة إلى الدور الكبير للواعظات خلال الشهر الكريم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اوقاف القليوبية شهر رمضان المبارك شهر رمضان مديرية الاوقاف بالقليوبية محافظة القليوبية مديرية اوقاف القليوبية

مواد متعلقة

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في القليوبية

محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع أطباق بلاستيك بالعبور
ads

الأكثر قراءة

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة لحظة خروج الجثامين لمثواها الأخير

بعد إعلانها في عدد من المحافظات، نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

حاكم الشارقة عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد خلال استقبال أبنائه: ترك أثرا عظيما في نفوس المسلمين

الكاتب الليبي طارق القزيري: الحنين في ليبيا ليس للقذافي بل بحثًا عن الدولة.. “ما بعد معمر” فراغ في السلطة وليس ديمقراطية.. والمقارنة بين عهده واليوم فخ سياسي

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

المزيد
الجريدة الرسمية