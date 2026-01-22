أوقاف القليوبية تطلق اختبارات مسابقة صلاة التهجد استعدادا لشهر رمضان

18 حجم الخط

أطلقت مديرية الأوقاف بالقليوبية، بقيادة الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير المديرية، اختبارات مسابقة صلاة التهجد استعدادا للعشر الأواخر بشهر رمضان المبارك المقبل، وذلك بديوان مديرية أوقاف القليوبية، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك في إطار الحرص على اختيار أفضل الأصوات وإتقان تلاوة كتاب الله عزوجل، سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الطاعة والقيام.

وتابعت مديرية أوقاف القليوبية، أنه تم الانتهاء من وضع خريطة متكاملة بالبرامج الدينية والندوات التي سيتم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، شملت القوافل الدعوية، وخريطة للندوات الدينية بالمساجد الكبرى بمحافظة القليوبية، إضافة إلى الدور الكبير للواعظات خلال الشهر الكريم.

