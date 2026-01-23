الجمعة 23 يناير 2026
محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية

افتتاح مساجد جديدة
افتتاح مساجد جديدة بالقليوبية، فيتو
افتتحت مديرية أوقاف القليوبية، بقيادة الشيخ عبد الرحمن رضوان وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، 3 مساجد بعد إنشائها، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، والتأكيد على شعار مديرية أوقاف القليوبية "خدمة بيوت الله شرف".

رئيس مياه القليوبية يجتمع بالعاملين لمتابعة منظومة العمل

أوقاف القليوبية تطلق اختبارات مسابقة صلاة التهجد استعدادا لشهر رمضان

افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أنه تم الافتتاح الأول بمسجد الفتاح بحي الكرامة بمدينة العبور، وهو مسجد أهلي أُنشئ بالجهود الذاتية، على مساحة 850 مترًا مربعًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، حيث افتتح الشيخ عبد الرحمن رضوان  المسجد، وألقى خطبة الجمعة بعنوان "المِهَن في الإسلام… طريق العمران والإيمان"، مؤكدًا أن العمل الشريف عبادة، وأن إتقان المهنة سبيل لبناء الإنسان والأوطان، مستشهدًا بقول الله تعالى:"هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا".

وتابعت المديرية، أنه شملت الافتتاحات مسجد الصفا والمروة بقرية الكسابية التابعة لإدارة شبين القناطر، على مساحة نحو 195 مترًا مربعًا، وبتكلفة إجمالية مليوني جنيه، وكذلك مسجد عثمان بن عفان بقرية كفر الشيخ إبراهيم، على مساحة 225 مترًا مربعًا، وبتكلفة إجمالية مليونين ونصف المليون جنيه.

وأكدت مديرية أوقاف القليوبية، أن هذه الافتتاحات تأتي تأكيدًا لحرص الدولة ووزارة الأوقاف على إعمار بيوت الله، ونشر رسالة الإسلام الوسطية، وخدمة أهالي المحافظة، مع العناية بالمساجد مبنىً ومعنى.

خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله خطة وزارة الاوقاف شبين القناطر مديرية اوقاف القليوبية وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية

