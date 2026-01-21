تعليم القليوبية عن تداول إجابات العلوم: بعضها من نماذج تقييمات الوزارة

18 حجم الخط

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية متابعتها الدقيقة لما تم تداوله عبر بعض مواقع وجروبات الغش الإلكتروني بشأن نشر إجابات لمادة العلوم قبل بدء امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية، موضحة أن تلك الإجابات ليست نموذجًا رسميًا، وأن بعضها مأخوذ من نماذج تقييمات سابقة للوزارة، بينما الجزء الآخر لا يمت للمادة بصلة.

تعليم القليوبية تكشف حقيقة تداول إجابات العلوم قبل بدء الامتحان: بعضها من نماذج تقييمات الوزارة والبعض الآخر لا يمت للمادة بصلة

جاء ذلك في بيان رسمي للمديرية، في إطار متابعة سير امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، وتحت رعاية معالي محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، ووفق توجيهات قيادات وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت المديرية أنه تم اليوم متابعة أعمال امتحانات مادتي العلوم والحاسب الآلي بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث أدى الامتحان 119,610 طلاب وطالبات داخل 440 لجنة امتحانية.



وأكدت غرفة العمليات المركزية بـتعليم القليوبية، من خلال المتابعة اللحظية، انتظام سير الامتحانات، حيث تم التأكد من نظافة وتعقيم وتأمين اللجان بالكامل قبل دخول الطلاب، وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المواعيد الرسمية دون أي معوقات، وتوزيع أوراق الأسئلة قبل بدء الامتحان بوقتٍ كافٍ وفق التعليمات المنظمة.



وبدأ امتحان مادة العلوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وانتهى في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحان، وتم تجميع أوراق الإجابة وإرسالها إلى كنترول الشهادة الإعدادية تمهيدًا لتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة تحت حراسة شرطية مشددة.



كما بدأ امتحان مادة الحاسب الآلي في تمام الساعة 11:30 صباحًا، وانتهى في الساعة 12:30 ظهرًا، وجارٍ تجهيز أوراق الإجابة وتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة بالحراسة اللازمة.

تداوله عبر مواقع الغش الإلكتروني



وفيما يخص ما تم تداوله عبر مواقع الغش الإلكتروني، أوضحت المديرية أنه تم رصد ورقة إجابة لمادة العلوم مكتوبة بخط اليد في تمام الساعة 8:50 صباحًا، وبعرضها على الموجه العام للمادة أفاد بأن بعض الإجابات صحيحة ومأخوذة من نماذج تقييمات الوزارة، بينما الجزء الآخر غير صحيح ولا يرتبط بالمحتوى العلمي.



كما تم رصد ورقة إجابة لمادة الحاسب الآلي مكتوبة بخط اليد في تمام الساعة 11:18 صباحًا، وبعرضها على الموجه العام تبين أن بعض الإجابات صحيحة، بينما البعض الآخر عشوائي وغير مرتبط بالمادة.



وفي واقعة أخرى، قررت المديرية سحب رئيس لجنة ومراقب لجنة لإدارتهما الخصوصية التعليمية، بعد رصد تداول وتصوير ورقة أسئلة من داخل اللجنة في تمام الساعة 10:45 صباحًا خلال امتحان الفترة الأولى لمادة العلوم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن امتحانات اليوم انتهت بانتظام ودون أية معوقات، ولم ترد شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، ولم تُسجل أي صعوبة في مستوى الامتحانات، متمنية لأبنائها الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

