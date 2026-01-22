نظام غذائي متوازن فى شهر شعبان لإنقاص الوزن قبل رمضان

الخميس 22 يناير 2026
قبل قدوم شهر رمضان المبارك، تحرص بعض الفتيات على إتباع نظام غذائي سليم ومتوازن لإنقاص الوزن، لتجنب زيادة كبيرة فى الوزن يمكن أن تحدث فى شهر رمضان.

وإنقاص الوزن أمر ضروري ليس فقط للحفاظ على مظهر الجسم، بل للحفظ على الصحة أيضا لأن الدهون الزائدة بالجسم تسبب مخاطر عديدة.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك نظام غذائي متوازن يجب الالتزام به فى شهر شعبان للتخلص من الوزن الزائد قبل رمضان.

أولا وجبة الإفطار 

  • 2 شريحة شيدر أو تركي أو فلمنك أو جبن ابيض طبيعي  أو بيض أو ميكس بينهم.
  • خيار وطماطم وفلفل

ثانيا وجبة الغداء( الافطار في حاله الصيام)

  • 200 إلى 300 جرام بروتين مشوي، مثل تونه أو بيض مسلوق أو مقلي بالسمن أو قطعه لحم  أو كفته أو سمك.
  • طبق خضار مع ملعقة زيت زيتون.
  • 5 أو 6ملاعق أرز أو فريك أو بطاطس أو برغل أو قلقاس أو رغيف خبز اسمر أو رغيف خبز الريف.

وجبة العشاء (سحور في حاله الصيام)

  • زبادي أو رايب مع بذور الشيا
  • بيض أو جبنه بزيت زيتون
  • قبضة مكسرات او سوداني أو بطاطا أو ٣ تمر او قبضه زبيب أو ثمره فاكهه أو شيكولاتة دارك
تعليمات النظام

  • صوم أول 3 أو 4 ساعات من الاستيقاظ
    عن الأكل فقط لكن يمكن تناول مشروبات بدون سكر أو لبن
  • صيام ٣ ساعات قبل النوم حتي عن المياه.
  • الوجبة الأولي يجب أن يكون فيها بروتين ودهون صحية مثلا بيض أو جبنه معهم زيت زيتون أو زبد.
  • بدء أي وجبه بالبروتين والخضار 
    وفي النهاية النشويات.
  • النشويات في وجبة واحدة، وتكون نشويات معقدة، مثل الدقيق الأسمر، والأرز البسمتي، والفريك، والبرغل، والبطاطس، والقلقاس، والشوفان، والشعير، ويكون نوع واحد فقط من النشويات وليس ميكس.
  • ممارسة أى نشاط بدني ولو خفيف.
  • الالتزام بالمكملات الغذائية لو يوجد نقص فيها، مثل الماغنسيوم وفيتامين د، وفيتامين ب، وخل التفاح.
  • تقليل عدد الوجبات لتكون كحد اقصى ٣ وجبات.
  • النوم فى الليل مهم جدا قبل الساعة 11.
  • محاوله البعد عن التوتر قدر المستطاع.
  • التوقف عن التلقيط على مدار اليوم.
  • ممنوع تناول حلويات وسكريات ومصنعات ومقليات ومخبوزات، وأي منتج دقيق أبيض.
  • التوقف عن الزيوت النباتية، ونستخدم مكانها سمن بلدي وزيت الزيتون وزبد طبيعي.
خضروات تساعد على فقدان الوزن بدون حرمان

علاقة نقص فيتامين د بزيادة الوزن

الجريدة الرسمية