طريقة تحضير خبز الشوفان، إضافة صحية ولذيذة لوجبة الإفطار

يعد خبز الشوفان خيارًا ممتازًا لوجبة الإفطار الصحية، حيث يجمع بين القيمة الغذائية العالية والمذاق الشهي. فهو غني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتساعد في تنظيم حركة الأمعاء، كما يحتوي على البروتينات التي تساهم في بناء العضلات والشعور بالطاقة، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الشوفان مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

فوائد خبز الشوفان الصحية

غني بالألياف: يساعد في تحسين الهضم وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

مصدر جيد للبروتين: يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول ويدعم صحة العضلات.

يحتوي على مضادات الأكسدة: تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يوفر الطاقة المستدامة: الكربوهيدرات المعقدة في الشوفان تطلق الطاقة ببطء، مما يمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ.

خالٍ من الجلوتين: يعتبر خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين أو مرض السيلياك عند استخدام شوفان نقي ومعتمد.

طريقة تحضير خبز الشوفان في المنزل

تحضير خبز الشوفان في المنزل أمر بسيط ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المكونات.

المكونات

1 كوب من الشوفان المطحون (يمكن طحن الشوفان العادي في محضر الطعام أو الخلاط).

½ كوب من الدقيق الأسمر أو دقيق القمح الكامل (يمكن استخدام دقيق اللوز أو جوز الهند كبديل خالي من الغلوتين).

1 ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

¼ ملعقة صغيرة من الملح.

1 بيضة كبيرة.

½ كوب من الحليب (يمكن استخدام حليب اللوز أو الصويا أو أي نوع حليب نباتي آخر).

¼ كوب من العسل أو شراب القيقب (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة).

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي (زيت الزيتون أو زيت جوز الهند المذاب).

اختياري: مكسرات أو بذور (مثل بذور الشيا أو بذور الكتان) لإضافة قيمة غذائية ومذاق.

اختياري: قرفة أو فانيليا لإضافة نكهة.

الخطوات

سخني الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

وتحضير المكونات الجافة من خلال خلطها في وعاء الكبير، اخلطي الشوفان المطحون، الدقيق، البيكينج باودر، صودا الخبز، والملح، إذا كنت تستخدمين القرفة أو المكسرات أو البذور، أضيفيها إلى هذا الوعاء واخلطي جيدًا.

تحضير المكونات الرطبة، في وعاء الخلط الصغير، اخفقي البيضة، ثم أضيفي الحليب، العسل أو شراب القيقب، والزيت النباتي. اخفقي المكونات جيدًا حتى تتجانس. إذا كنت تستخدمين الفانيليا، أضيفيها إلى هذا الخليط.

أضيفي المكونات الرطبة تدريجيًا إلى المكونات الجافة مع التحريك المستمر حتى يتكون خليط متجانس. تجنبي الإفراط في الخلط، وصبي خليط خبز الشوفان في القالب المُجهز.

أدخلي القالب إلى الفرن المسخن مسبقًا واخبزيه لمدة تتراوح بين 25 إلى 35 دقيقة، أو حتى يصبح لون الخبز ذهبيًا فاتحًا وعند إدخال عود أسنان في المنتصف يخرج نظيفًا.

أخرجي الخبز من الفرن واتركيه يبرد في القالب لبضع دقائق قبل نقله إلى رف سلكي ليبرد تمامًا.

يمكن تخزين خبز الشوفان في وعاء محكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة 2-3 أيام، أو في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع، ويمكن تناول خبز الشوفان كوجبة إفطار مع الزبادي أو الجبن أو العسل، أو كوجبة خفيفة صحية في أي وقت من اليوم.

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