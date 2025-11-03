طريقة عمل خبز الشوفان الصحي في خطوات سريعة

طريقة عمل خبز الشوفان، خبز الشوفان من أفضل أنواع الخبز لمن يبحث عن بديل صحي للخبز الأبيض أو الأسمر التقليدي، فهو غني بالألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن.

وطريقة عمل خبز الشوفان، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتقبل عليه الفتيات كثيرا خاصة فى فترات الريجيم، لأنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وقليل السعرات الحرارية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل خبز الشوفان الصحى.

مكونات عمل خبز الشوفان:

كوبان من دقيق الشوفان يمكن طحن الشوفان الكامل في الخلاط حتى يصبح ناعم

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة عسل نحل طبيعي اختياري للتحلية الخفيفة

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند

كوب لبن دافئ أو ماء دافئ للنباتيين

بذور اختيارية مثل بذور الكتان أو السمسم أو الشيا لإضافة مزيد من الفائدة.

طريقة عمل خبز الشوفان

طريقة عمل خبز الشوفان:

إذا لم يكن لديك دقيق شوفان جاهز، قومي بطحن رقائق الشوفان في الخلاط حتى يصبح ناعم جدا.

انخليه بمصفاة للحصول على قوام متجانس.

في وعاء كبير، اخلطي دقيق الشوفان مع البيكنج بودر والملح والبذور إن وجدت.

أضيفي العسل والزيت واللبن الدافئ تدريجيا مع التقليب المستمر حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة، لا تلتصق باليدين.

إذا كانت العجينة جافة أضيفي قليلا من الماء الدافئ، وإذا كانت لينة جدا أضيفي قليلا من الشوفان المطحون.

غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق حتى يتشرب الشوفان السوائل جيدا.

بعد ذلك، شكليها على شكل أرغفة أو دوائر صغيرة حسب الرغبة.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بطبقة خفيفة من الزيت.

ضعي الأرغفة واتركيها من كل جانب لمدة 2-3 دقائق حتى تتحمر وتنتفخ قليلا.

أو يمكن خبزها في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تكتسب لون ذهبي.

لنجاح خبز الشوفان، يمكن خلط نصف كمية الشوفان مع دقيق القمح الكامل إذا رغبتى في قوام أكثر طراوة.

يمكنك إضافة القليل من الزبادي بدلا من الحليب لنتيجة أكثر هشاشة.

يفضل استخدام شوفان عضوي للحصول على أعلى قيمة غذائية.

احفظي الخبز في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة لمدة 4 أيام، أو في الفريزر لمدة أسبوعين.

عند التقديم، يمكن تحميصه قليلا في المقلاة أو التوستر ليعود طري ولذيذ.

يمكنك تناول خبز الشوفان مع البيض المسلوق أو الجبن القريش كفطور صحي.

أو استخدامه بدل الخبز العادي مع الوجبات الرئيسية أو السلطة.

كما يمكن دهنه بـ زبدة الفول السوداني أو الأفوكادو المهروس للحصول على وجبة متكاملة وغنية بالبروتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.