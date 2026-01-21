الأربعاء 21 يناير 2026
ضبط 5 آلاف لتر سولار بمحطة وقود قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط

حملة تموينية على البنزينة بأسيوط،فيتو
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تمكن الأجهزة التنفيذية من تحرير 184 محضرًا تموينيًا، وضبط كميات من السلع المدعمة والمواد المخالفة، وذلك خلال حملات رقابية موسعة استمرت على مدار 4 أيام وشملت مختلف المراكز والأحياء، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومنع أي ممارسات غير قانونية تمس حياة المواطنين أو تؤثر على استقرار السوق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة التموينية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، واصلت تنفيذ حملات مفاجئة ودورية بكافة القرى والمراكز، بالاشتراك مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لمواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

 

ضبط 5 آلاف لتر سولار داخل إحدى محطات الوقود

 

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه في مجال الأسواق أسفرت الحملات بمحافظة أسيوط عن ضبط 5 آلاف لتر سولار داخل إحدى محطات الوقود جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، وضبط 144 لتر زيت طعام دون فواتير، بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 14 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، إلى جانب تحرير 13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

 

تحرير 154 محضرًا في مجال المخابز 

 

وأضاف المحافظ أنه في مجال المخابز البلدية، تم تحرير 154 محضرًا تنوعت ما بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن العمل، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

 

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي وحاسم، وعدم التهاون مع أي مخالفات تموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسيوط، ضبط محطات وقود تصرفت في 48 طن سولار وبنزين وتحرير 465 محضرا للمخابز والأسواق

ضبط محطتي وقود لبيعهما 19 طن سولار وبنزين مدعم في أسيوط

 

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على الأرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

