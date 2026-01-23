حملات لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الجمعة 23 يناير 2026
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، بما يضر بالاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية بقيمة تجاوزت 6 ملايين جنيه.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.

