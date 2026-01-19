قفزت من الطابق 11، ربة منزل تنهي حياتها بسبب خلافات زوجية بالفيوم

18 حجم الخط

قفزت شابة من الفيوم من الدور الحادي عشر بأحد الأبراج السكنية بمدينة طامية، لتتخلص من حياتها بسبب خلافات أسرية مع الزوج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

انتحار ربة منزل

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بإقدام سيدة في بدايات العقد الثالث من عمرها على الانتحار، بالقفز من الدر 11 بأحد الأبراج السكنية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثمان لـ " منار. س " 22 سنة، ربة منزل، وإنها متزوجة منذ 6 أشهر، ونشب بينها وبين الزوج خلاف أسري، تركت على إثره منزل الزوجية بقرية الروضة التابعة لمركز طامية، وتوجهت إلى مدينة طامية لتصعد أحد الأبراج السكنية الشهيرة وتقفز من سطح الدور 11 وتلفظ أنفاسها في الحال، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

قرارات النيابة العامة

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وتم العرض على النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

حرمة إنهاء الحياة

يذكر أن الإقدام على حرمة إنهاء الحياة أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

