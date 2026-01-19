فرق الإنقاذ تحاول انتشال جثماني شابين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

18 حجم الخط

تكثف فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بمحافظة الفيوم جهودها، لانتشال جثمانين لشابين لقيا مصرعهما تحت الرمال في حفرة باحدي المناطق الصحراوية، بمنطقة كوم أوشيم، بدائرة مركز طامية، انهارت عليهما الرمال أثناء التنقيب عن الآثار، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول موقع الحفر.

انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة طامية، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغ من الأهالى عن فقدان شخصين اثناء التنقيب عن الآثار انهارت عليهما الرمال فى منطقة صحراوية، بكوم أوشيم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ، وتبين أنهما كانا يحفران للتنقيب عن الآثار بأدوات بدائية، وبعد أن غاصا في الرمال لم يكون هناك حماية لجوانب الحفرة العميقة التي انهارت عليهما، وتكثف قوات الإنقاذ جهودها للعثور علي الجثتين.

قرارات النيابة العامة

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وتم العرض علي النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة سرعة انتشال الحثتين، كما كلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وفي حالة انتشال الجثتين قرر وضعهما تحت التحفظ لحين العرض علي الطب الشرعي.

عقوبة التنقيب عن الآثار

يذكر أن القانون المصري نص على أنه يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك”.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

