القبض على رئيس مدينة سابق ونجله بعد انهيار حفرة للتنقيب عن الآثار بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم القبض على رئيس مدينة سابق بالمعاش، ونجله على خلفية انهيار حفرة للتنقيب عن الآثار بالفيوم، داخل مزرعة خاصة بالمتهم، بالمنطقة الصحراوية بمنطقه كوم أوشيم التابعة لمركز طامية، وأسفر الانهيار عن مصرع شخصين تحت الركام.

أسماء الضحيتين 

وكشفت المعاينة الأولية أن أعمال الحفر تمت باستخدام أدوات بدائية داخل حفرة عميقة، دون أي وسائل تأمين أو تدعيم، ما أدى إلى انهيار كتل ترابية كثيفة بشكل مفاجئ، لتتحول الحفرة إلى مقبرة مغلقة على من بداخلها، وتبين أن الضحيتين هم " عصام.ب.ع " 54 عاما، مقيم بقرية منشاة عبد المجيد بدائرة مركز اطسا، و" حمادة. م.ع. ر " 45 عاما، مقيم بمنشأة عبدالله بدائرة مركز الفيوم، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي أدوات الحفر وفرضت كردونا أمنيا حول موقع الانهيار، ولازالت فرق الإنقاذ تكثف جهودها لانتشال الجثتين.

ضبط صاحب المزرعة

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية، إلى أن قطعة الأرض مملوكة لرئيس مجلس مدينة سابق، وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي مالك الأرض "م. ع.ا " رئيس مجلس مدينة سابق بالمعاش، ونجله "م. م.ع " وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فرق الإنقاذ تحاول انتشال جثماني شابين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

ضبط 1.6 طن زبدة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن تواصل عمليات البحث لاستخراج جثماني المفقودين، وسط صعوبات بالغة بسبب عمق الحفرة وتكرار الانهيارات الترابية

