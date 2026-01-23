جهود أمنية لكشف غموض مقتل سائق "توكتوك" وإصابة نجل عمه على يد مجهولين بالفيوم

18 حجم الخط

قتل شاب من الفيوم ، أثناء دفاعه عن سرقة التوكتوك الذي يملكه ويعمل عليه، من لصين على طريق كفر عمرو التابع لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، كما أصيب ابن عمه بإصابات متفرقة، بسلاح أبيض كان في حوزة الجانيين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصرع سائق توك توك

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد، ببلاغ الأهالي عن مقتل شاب وإصابة ابن عمه، أثناء توصيل شخصين من قرية ابوكساه الي كفر منصور، وفي الطريق حاول الشخصان الاستيلاء على التوكتوك، وممتلكات السائق إلا أنهما رفضا وقاوما ودافعا عن التوكتوك، فاستل أحدهما سلاحًا أبيض كان بين طيات ملابسه، وطعن السائق في ذراعه اليمنى، وطعنه الآخر بسلاح أبيض أيضًا في القلب، كما أصابا ابن عم السائق الذي كان يرافقه في الرحلة، وفرا هاربين.

وانتقلت قوة من مركز شرطة أبشواي بمرافقة سيارات الإسعاف الي موقع البلاغ، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصاب إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم والفحوصات الطبية، وتكثف رجال المباحث الجنائية بمركز شرطة أبشواي البحث وتفريغ الكاميرات لمعرفة هوية اللصين وضبطهم والسلاح المستخدم في الواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة أبشواي، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار الجانيين، وتولي التحقيق.

