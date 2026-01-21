الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طالبة بالثانوي تنهي حياتها بالقفز من الطابق السابع بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

أنهت طالبة من الفيوم بالصف الثاني الثانوي حياتها، بالقفز من الطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بمدينة طامية، بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

انتحار طالبة ثانوي

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بإقدام فتاة على الانتحار بالقفز من الطابق 7 بأحد الأبراج السكنية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أنها "أ.ي.م "، 14 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي، مقيمة بقرية البراني بدائرة المركز، وأن سبب إقدامها على إنهاء حياتها خلافات أسرية، تركت على إثرها منزل أسرتها وتوجهت إلى أحد الأبراج السكنية الشهيرة، وقفزت من سطح الدور 7، ولفظت أنفاسها في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

قرار النيابة العامة

تم تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وعُرضت الواقعة على النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرتها من قبل الطب الشرعي، كما طلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

يذكر أن الإقدام على حرمة إنهاء الحياة أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

الأجهزة الأمنية بالفيوم تنقذ مواطنًا محتجزًا داخل مصعد

قفزت من الطابق 11، ربة منزل تنهي حياتها بسبب خلافات زوجية بالفيوم

وحسمت دار الإفتاء  الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم وكيل النيابة مستشفي طامية المركزي مركز شرطة طامية مدير أمن الفيوم قرار النيابة العامة طالبة ثانوي سيارة إسعاف ربة منزل تنهي حياتها

مواد متعلقة

الإسكان في أسبوع، متابعة مكثفة لمشروعات حياة كريمة استعدادا للمرحلة الثانية (فيديوجراف)

أسبوع حافل باللقاءات والمشروعات، حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال 7 أيام (فيديوجراف)

وزير الشئون الخارجية والنقل الأسبق بالسودان لـ فيتو: أزمتنا عمرها 70 عامًا.. نرحب بالاستعمار الصيني.. ونرفض مساعدات الغرب وأمريكا

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تكسر سابع رقم قياسي في 2026.. المكاسب تتجاوز 12% منذ بداية العام.. والأوقية تقترب من 5000 دولار.. وأزمة جرينلاند كلمة السر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

لمرضها الصحي والنفسي، توفيق عكاشة يجدد دعوته لاستضافة شيرين عبد الوهاب في مزرعته

دافوس 2026، السيسي يستعرض جهود التوسع في البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

خدمات

المزيد

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية