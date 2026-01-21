طالبة بالثانوي تنهي حياتها بالقفز من الطابق السابع بالفيوم

18 حجم الخط

أنهت طالبة من الفيوم بالصف الثاني الثانوي حياتها، بالقفز من الطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بمدينة طامية، بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

انتحار طالبة ثانوي

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بإقدام فتاة على الانتحار بالقفز من الطابق 7 بأحد الأبراج السكنية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أنها "أ.ي.م "، 14 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي، مقيمة بقرية البراني بدائرة المركز، وأن سبب إقدامها على إنهاء حياتها خلافات أسرية، تركت على إثرها منزل أسرتها وتوجهت إلى أحد الأبراج السكنية الشهيرة، وقفزت من سطح الدور 7، ولفظت أنفاسها في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

قرار النيابة العامة

تم تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وعُرضت الواقعة على النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرتها من قبل الطب الشرعي، كما طلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

يذكر أن الإقدام على حرمة إنهاء الحياة أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

