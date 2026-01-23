الجمعة 23 يناير 2026
حبس مسن بتهمة التحرش بسيدة أمام ماكينة صرافة في البحيرة

أمرت النيابة العامة بحبس مسن 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بسيدة أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي بمنطقة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

 

ضبط مسن تحرش بسيدة في البحيرة

كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تمكنت من ضبط مسن متهم بالتحرش بسيدة أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق الحادثة على منصات التواصل الاجتماعي.

 

رصد مقطع الفيديو

بدأت الواقعة برصد المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بسلوك غير لائق والتحرش بسيدة أثناء وقوفها أمام ماكينة صراف آلي بنطاق محافظة البحيرة.

تحديد هوية المتهم وضبطه

بالفحص الفني والتحري، تبين أن الأجهزة الأمنية لم تتلقَّ أي بلاغات رسمية من المجني عليها بشأن الواقعة في وقت حدوثها.

 

وعقب تكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية أمنية محل إقامته وأسفرت عن إلقاء القبض عليه.


اعتراف المتهم والإجراءات القانونية

بمواجهة المتهم بمقطع الفيديو المتداول، اعترف بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

