رئيس جامعة القناة يتابع منظومة الإنتاج الحيواني بكلية الطب البيطري

قام الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بجولة تفقدية داخل مزرعة كلية الطب البيطري بالجامعة، لمتابعة سير العمل والاطلاع على مكونات المزرعة ودورها في دعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع الجامعي والخارجي. 

رئيس جامعة القناة يستقبل الوفد المشارك بملتقى وحدات التضامن الاجتماعي

طالب من جامعة القناة يحصد برونزية الدوري العالمي للكاراتيه بجورجيا

 

أبرز المرافقين خلال الجولة 

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم استعراض إمكانات المزرعة التعليمية التي تضم قطيعًا من الجاموس ونواة لقطيع من الأبقار والماعز، وذلك لتقديم خدمة تعليمية لطلاب الكلية وخدمة بحثية لطلاب الدراسات العليا، إلى جانب خدمة المجتمع الجامعي والخارجي من خلال بيع منتجات المزرعة من الألبان واللحوم للمجتمع الجامعي والخارجي عبر منفذ البيع بالكلية.

الاطلاع على مقومات الثروة الحيوانية بحظيرة الكلية 

واطّلع رئيس الجامعة على مكونات قطيع الجاموس، والذي ينقسم إلى جاموس حلاب وتحت الوثب وقطيع العشار، مع وجود أمهات الرضاعة والعجول الرضيعة وعجول الفطام، بالإضافة إلى قطاع التسمين المخصص للبيع كأضاحٍ في موسم عيد الأضحى المبارك، وكذلك للذبح على فترات بمجزر الكلية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة التعليمية والإنتاجية من المزرعة.

كما شملت الجولة تفقد القطاع الزراعي بالمزرعة، حيث إن أرض المزرعة منزرعة بالبرسيم البلدي والبرسيم الحجازي ونبات البونيكام، وذلك بهدف توفير العلائق الخضراء اللازمة لتغذية الحيوانات وتقليل الاعتماد على العلف الجاف، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الإنتاج الحيواني وخفض تكاليف التشغيل.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور ناصر مندور قطاعي الإنتاج الحيواني والزراعي، ووجّه بالتوصية بصيانة أحواض المياه المختلفة، إلى جانب صيانة محلب الكلية، دعمًا لاستدامة العمل بالمزرعة ورفع كفاءتها بما يخدم الأهداف التعليمية والبحثية والمجتمعية لكلية الطب البيطري وجامعة قناة السويس.

الجريدة الرسمية