جامعة القناة تكرّم أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين المتفوقين دراسيا

جانب من التكريم،
18 حجم الخط

كرم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة المتفوقين دراسيًا خلال العام الدراسي 2024/ 2025، وذلك تقديرًا لما حققوه من إنجازات تعليمية مشرفة تعكس الجهد والمثابرة، وتؤكد دور الأسرة الجامعية في دعم مسيرة التعليم والنجاح. 

دعم المتفوقين من أبناء العاملين 

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تضع دعم المتفوقين على رأس أولوياتها، وتسعى دائمًا إلى تحفيز أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين على مواصلة التفوق والتميز، باعتبارهم نماذج مضيئة تعكس نجاح المنظومة التعليمية بالجامعة ودورها في إعداد أجيال قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع والوطن. 

تكريم الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة 

وشمل التكريم الطالبة زينب مصطفى رشاد، الحاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، والطالبة إيمان علي عبد الحي عبد الحميد، الحاصلة على بكالوريوس في الإعلام بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، إلى جانب الطالبة ندى محمود إبراهيم محمود شعيب، الحاصلة على بكالوريوس علوم رياضة بتقدير عام ممتاز، وذلك تقديرًا لتفوقهن الأكاديمي وما يمثلنه من نماذج مشرفة لأبناء الجامعة.

 

كما امتد التكريم ليشمل المراحل التعليمية المختلفة، حيث تم تكريم الطالب ياسين أحمد مغاوري عبد الحميد لحصوله على الشهادة الإعدادية بمجموع 96.76%، والطالب خالد علاء شحاتة بالمرحلة الابتدائية لحصوله على مجموع 98.28%، والطالب حمزة محمد جاد محمد بالمرحلة الابتدائية لحصوله على مجموع 91.44%، في تأكيد واضح على اهتمام الجامعة بدعم المتفوقين في جميع المراحل العمرية والتعليمية.

 

ويأتي هذا التكريم أيضًا للطلاب الذين لم يتسنَّ لهم المشاركة في الحفل الذي نظمته إدارة رعاية العاملين بالجامعة، والذي أُقيم تحت إشراف الأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد الشاعر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية،و عبد العزيز شاهين، مدير إدارة رعاية العاملين، حيث حرصت إدارة الجامعة على إيصال رسالة التقدير والاعتزاز بكل طالب متفوق، إيمانًا بأن التفوق العلمي هو أحد الركائز الأساسية لبناء المستقبل.

 

 

