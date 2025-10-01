تفعيلا لقانون العمل الجديد، مراجعة تراخيص العمالة الأجنبية بالإسماعيلية

تواصل مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، متابعة سير العمل داخل مكتب تراخيص عمل الأجانب بمركز خدمات المستثمرين، وذلك للتأكد من التزام الشركات والمستثمرين بأحكام القانون.



مراجعة ملفات تراخيص العمالة الأجنبية

كما يتم مراجعة ملفات تراخيص الأجانب والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، إلى جانب متابعة سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات داخل المكتب، بما يحقق التوازن بين تيسير الخدمات للمستثمرين وضمان الرقابة القانونية والإدارية.

دور مديرية العمل بالإسماعيلية لتنظيم العمالة الأجنبية

تأتي تلك الجهود في إطار دور مديرية العمل بالإسماعيلية في تنظيم العمالة الأجنبية على نحو يحفظ حقوق الدولة والعاملين، مع الحفاظ على فرص العمل المتاحة للمواطنين المصريين، ويعزز مكانة الإسماعيلية كوجهة جاذبة للاستثمار.

وتسهم هذه المتابعات في تحقيق التوازن بين تنظيم سوق العمل المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم توجهات الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة وفي إطار الرؤية الشاملة التي تنتهجها الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، وتنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن متابعة تراخيص عمل الأجانب وضمان التزام الشركات والمستثمرين بالقوانين المنظمة.

