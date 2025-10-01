الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفعيلا لقانون العمل الجديد، مراجعة تراخيص العمالة الأجنبية بالإسماعيلية

مركز خدمات المستثمرين،
مركز خدمات المستثمرين، فيتو

تواصل مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، متابعة سير العمل داخل مكتب تراخيص عمل الأجانب بمركز خدمات المستثمرين، وذلك للتأكد من التزام الشركات والمستثمرين بأحكام القانون. 
 

محافظ الإسماعيلية يلتقي بأمين عام جامعة الدول العربية

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية

مراجعة ملفات تراخيص العمالة الأجنبية 

 

كما يتم مراجعة ملفات تراخيص الأجانب والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، إلى جانب متابعة سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات داخل المكتب، بما يحقق التوازن بين تيسير الخدمات للمستثمرين وضمان الرقابة القانونية والإدارية. 

 

دور مديرية العمل بالإسماعيلية لتنظيم العمالة الأجنبية

تأتي تلك الجهود في إطار دور مديرية العمل بالإسماعيلية في تنظيم العمالة الأجنبية على نحو يحفظ حقوق الدولة والعاملين، مع الحفاظ على فرص العمل المتاحة للمواطنين المصريين، ويعزز مكانة الإسماعيلية كوجهة جاذبة للاستثمار. 

 

وتسهم هذه المتابعات في تحقيق التوازن بين تنظيم سوق العمل المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم توجهات الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة وفي إطار الرؤية الشاملة التي تنتهجها الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، وتنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن متابعة تراخيص عمل الأجانب وضمان التزام الشركات والمستثمرين بالقوانين المنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية مديرية العمل بالإسماعيلية العمالة الاجنبية قانون العمل الجديد

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يلتقي بأمين عام جامعة الدول العربية

ضبط سيارة محملة بـ 50 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء بالإسماعيلية

تحرير 85  محضرا لمنشآت غذائية بالإسماعيلية (صور)

بحضور عدد من الوزراء، الإسماعيلية تستعد لإقامة 5 فعاليات بمناسبة عيدها القومي

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

طالب من الفيوم يتصدر مسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

بعد تشجيع جنوني من جماهير جالطة سراي، تصرف غريب من محمد صلاح على دكة ليفربول (فيديو)

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

بعد أسبوع من العلاج، وفاة الشاب ضحية الشهامة بالقليوبية

بعد اعتراض رئيس الجمهورية، وزير العدل يرفض تعديلات بدائل الحبس الاحتياطي

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

بعد واقعة تسميم الكلاب بحدائق الأهرام، ما حكم الشرع في قتل الحيوانات الضالة؟

حكم الجهر بالأذكار في الأماكن العامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads