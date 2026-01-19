طالب من جامعة القناة يحصد برونزية الدوري العالمي للكاراتيه بجورجيا

18 حجم الخط

تقدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بخالص التهاني والتقدير للطالب الحسن محمد علي، بالمستوى الأول بكلية العلاج الطبيعي، بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه المقامة بدولة جورجيا.

الإشادة بالطاقات الشابة لشباب الجامعة

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز المشرف يعكس ما تمتلكه الجامعة من طاقات شبابية متميزة قادرة على المنافسة ورفع اسم الجامعة ومصر في المحافل الدولية، ومشددًا على دعم الجامعة الدائم لأبنائها المتفوقين رياضيًا وعلميًا.

فخر الجامعة بهذا الإنجاز الدولي

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره بهذا الإنجاز الدولي، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من بناء شخصية الطالب المتكاملة، مشيرًا إلى أن ما حققه الطالب الحسن محمد علي يمثل نموذجًا مشرفًا للطالب الجامعي القادر على الجمع بين التفوق الرياضي والالتزام الأكاديمي.

تقديم التهاني للطالب

وفي السياق ذاته، تقدمت إدارة كلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس، وكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بخالص التهاني للطالب الحسن محمد علي، حيث أكد الدكتور محمد علي سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي، أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التميز الذي يتمتع به طلاب الكلية، ويبرهن على حرص الكلية على دعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في البطولات المحلية والدولية.

كما أشاد الدكتور تامر شوقي، وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون التعليم والطلاب، بما حققه الطالب من إنجاز مشرف، مؤكدًا أن الكلية تفخر بأبنائها المتميزين، وتحرص على توفير المناخ الداعم لهم لتحقيق طموحاتهم، متمنيًا للطالب دوام التوفيق والنجاح ومزيدًا من الإنجازات التي تضاف إلى سجل جامعة قناة السويس المشرف.

واختتمت جامعة قناة السويس تهنئتها بتمنياتها الصادقة للطالب الحسن محمد علي بمزيد من النجاح والتفوق، والاستمرار في تحقيق الإنجازات الرياضية التي تعكس صورة مشرفة للجامعة على المستويين المحلي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.