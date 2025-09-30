بحضور عدد من الوزراء، الإسماعيلية تستعد لإقامة 5 فعاليات بمناسبة عيدها القومي

تستعد محافظة الإسماعيلية، لإقامة عدد من الفاعليات بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الهامة.



نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات الخاصة بالمهرجانات وترتيبات العيد القومي للمحافظة

وكان قد عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة التجهيز والإعداد للاحتفالات والمناسبات والمهرجانات المزمع إقامتها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مستشاري محافظ الإسماعيلية للشئون المالية والإدارية، المشروعات، الصيانة، الفنون والشئون الثقافية، وكيل وزارة الأوقاف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مدير منطقة وعظ الإسماعيلية بالمنطقة الأزهرية، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، مديري إدارات الشئون المالية والإدارية، المكتب الفني، متابعة المحافظ، الحسابات الخاصة، الموارد البشرية، السياحة، والعلاقات العامة.



وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الاحتفالات والفعاليات التي سيتم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة القادمة، بداية من ندوة "جهود وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الأمن المائي"، والمقرر إقامتها في الخامس من أكتوبر ٢٠٢٥ بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وتحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

زيارة وزير الأوقاف ومفتى الديار المصرية

كذلك تم عرض ومناقشة الإعداد لشعائر صلاة الجمعة ٩ أكتوبر، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام.

كما تم عرض ومناقشة الإعداد للدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية "اليوبيل الفضي"، والمقرر إقامته خلال الفترة من ٢٥ – ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥، على أن يقام طابور عرض الفرق المشاركة "الديفيليه" يوم الجمعة ٢٤ أكتوبر بشارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الاسماعيلية القديم.

تلا ذلك، عرض ومناقشة الإعداد والتجهيز لمهرجان الإسماعيلية الدولي لسباقات الهجن "الدورة الحادية والعشرون"، والذي حدد له يومي ١١،١٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

واختتم الاجتماع، بعرض ومناقشة الإعداد والتجهيز للاحتفال بعام كوكب الشرق "كلثوميات" والذي يقام بالتنسيق بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية، والمقرر إقامته خلال النصف الأول من شهر نوفمبر ٢٠٢٥م.

