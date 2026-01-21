رئيس جامعة القناة يستقبل الوفد المشارك بملتقى وحدات التضامن الاجتماعي

18 حجم الخط

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وفد متطوعي الجامعة المشارك في ملتقى وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية والذي تستضيفه محافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية الهادفة، وتعزيز قيم الانتماء والعمل التطوعي، وتأكيد دور الجامعة في بناء شخصية طلابية متكاملة.

إشادة بمشاركة الوفد

وأشاد رئيس الجامعة بمشاركة وفد جامعة قناة السويس في هذا الملتقى القومي المهم، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف العمل التطوعي والمجتمعي، لما له من دور محوري في تنمية وعي الطلاب، وتعزيز التنوع الثقافي بين طلاب الجامعات المصرية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الشباب من مختلف الأقاليم.

قدرة طلاب جامعة قناة السويس

كما أعرب عن ثقته في قدرة طلاب الجامعة على تمثيلها بصورة مشرفة تعكس مكانتها ودورها الرائد.

ويشارك في الملتقى 40 طالبًا وطالبة من مختلف الفرق الدراسية والكليات بجامعة قناة السويس، في تجربة تجمع بين الرحلة التدريبية والأنشطة التفاعلية، وتهدف إلى صقل مهارات الطلاب، وتنمية قدراتهم على العمل الجماعي، والتعرف على الثقافات المختلفة داخل المجتمع الجامعي المصري، بما يسهم في تعزيز روح المواطنة والانفتاح وقبول الآخر.

وتأتي مشاركة الوفد تحت إشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أكد أن هذه المشاركة تمثل أحد محاور الاهتمام ببناء الوعي المجتمعي لدى الطلاب، وربطهم بقضايا التنمية والعمل الاجتماعي، من خلال برامج تدريبية وأنشطة هادفة تواكب توجهات الدولة في دعم الشباب وتمكينهم.

كما تتم المشاركة بإشراف خالد عبد المنعم، مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، الذي أشار إلى أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لاكتساب خبرات جديدة، وتنمية مهارات القيادة والعمل التطوعي لدى الطلاب، بما ينعكس إيجابيًا على أدائهم الأكاديمي والمجتمعي، ويعزز من دور الجامعة في إعداد كوادر شبابية واعية وقادرة على الإسهام الفعال في تنمية المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.