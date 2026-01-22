الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جريمة ملاحات كرموز، أب يتخلص من أبنائه الأربعة بعد قتل الأم منذ عام

أمن الإسكندرية، فيتو
أمن الإسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت واقعة العثور على جثامين 4 الأطفال في ملاحات كرموز الإسكندرية، حيث توصلت التحريات إلى أن المتوفين أشقاء من أسرة واحدة وأن مرتكب الواقعة هو والدهم، الذي قرر التخلص منهم لشكه في سلوك زوجته، التي تخلص منها منذ عام وتمكن من الهرب في محافظة المنيا. 

وكان اللواء إيهاب فاروق مدير أمن الإسكندرية، قد أمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة العثور على 4 جثث لأعمار مختلفة وتحديد شخصية المتوفين.

وارتكزت خطة فريق البحث على تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثث، وفحص بلاغات التغيب، وسؤال الشهود.

توصلت جهود البحث إلى أن مرتكب الواقعة والد المجنى عليهم ويعمل بائع فول من محافظة المنيا، وعقب استئذان النيابة العامة، ألقي القبض عليه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، اعترف بإرتكاب الواقعة، بعد أن قام بقتلهم خنقًا ثم تخلص من الجثامين بإلقائها في مياه الملاحات قبل 10 أيام.


وفجر المتهم مفاجأة من العيار الثقيل خلال التحقيقات، حيث اعترف بارتكاب الجريمة بسبب شكه في سلوك الأم التي تخلص منها منذ عام وألقى جثتها في نهر النيل بالمنيا وتمكن من الهرب.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثث مجهولة داخل الملاحات بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت القيادات الامنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمنى واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى انتشال عدد 4 جثث وبمناظرتها تبين وجود تغير في ملامحها بفعل المياه المالحة.
جرى نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت المباحث بالتحري عن الواقعة، وباشرت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أمن الإسكندرية اب يقتل ابنائه بالإسكندرية أب يقتل أبناءه الاربعة

مواد متعلقة

مفاجأة في الإسكندرية، القبض على أب قتل أبناءه الأربعة بعد العثور على جثثهم بالملاحات

الصور الأولى لكوبري العامرية عقب افتتاحه بالإسكندرية

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

التحقيق مع المتهمين بحيازة 3.5 طن فضة وكيلو ذهب وأختام دمغة مقلدة بالإسكندرية

القبض على 4 مسجلين قتلوا شابا وتعدوا على أسرته بالإسكندرية

أزمة بمطار الإسكندرية بسبب تأجيل رحلة معتمرين مع شركة "إير كايرو"

لعدم دفع 13.5 مليون جنيه إيجار، سياحة الإسكندرية تتسلم شاطئ النخيل من المستثمرين

اندلاع حريق داخل مدرسة بالمنتزة، وتعليم الإسكندرية: لم يؤثر على امتحانات الإعدادية

ads

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تنفيذًا لوصية والدته، رضا البحراوي يعلن تجميد كافة أنشطته الفنية بشكل كامل

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

الدوري الممتاز، وادي دجلة يفوز على غزل المحلة 3-2 ويصعد للمربع الذهبي

السعودية توقع على ميثاق تأسيس مجلس السلام برئاسة ترامب

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الأرز اليوم الخميس 22- 1- 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

لماذا كان النبي يكثر من الصيام في شهر شعبان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تفسد الصلاة إذا خرج مني ريح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية