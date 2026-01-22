جريمة ملاحات كرموز، أب يتخلص من أبنائه الأربعة بعد قتل الأم منذ عام

18 حجم الخط

شهدت واقعة العثور على جثامين 4 الأطفال في ملاحات كرموز الإسكندرية، حيث توصلت التحريات إلى أن المتوفين أشقاء من أسرة واحدة وأن مرتكب الواقعة هو والدهم، الذي قرر التخلص منهم لشكه في سلوك زوجته، التي تخلص منها منذ عام وتمكن من الهرب في محافظة المنيا.

وكان اللواء إيهاب فاروق مدير أمن الإسكندرية، قد أمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة العثور على 4 جثث لأعمار مختلفة وتحديد شخصية المتوفين.

وارتكزت خطة فريق البحث على تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثث، وفحص بلاغات التغيب، وسؤال الشهود.

توصلت جهود البحث إلى أن مرتكب الواقعة والد المجنى عليهم ويعمل بائع فول من محافظة المنيا، وعقب استئذان النيابة العامة، ألقي القبض عليه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، اعترف بإرتكاب الواقعة، بعد أن قام بقتلهم خنقًا ثم تخلص من الجثامين بإلقائها في مياه الملاحات قبل 10 أيام.



وفجر المتهم مفاجأة من العيار الثقيل خلال التحقيقات، حيث اعترف بارتكاب الجريمة بسبب شكه في سلوك الأم التي تخلص منها منذ عام وألقى جثتها في نهر النيل بالمنيا وتمكن من الهرب.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثث مجهولة داخل الملاحات بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت القيادات الامنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمنى واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى انتشال عدد 4 جثث وبمناظرتها تبين وجود تغير في ملامحها بفعل المياه المالحة.

جرى نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت المباحث بالتحري عن الواقعة، وباشرت التحقيقات.

