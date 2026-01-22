الصور الأولى لكوبري العامرية عقب افتتاحه بالإسكندرية

18 حجم الخط

قام المهندس ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، بافتتاح كوبري العامرية بالطريق الصحراوي غربي محافظة الإسكندرية، عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشامل التي شهدها الكوبري على مدار عامين.

وحضر الافتتاح مسئولي وزارة النقل بالإسكندرية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وكبار العائلات في منطقة العامرية.

افتتاح كوبري العامرية

وأكد نائب الوزير أن تطوير كوبري العامرية يأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة المحاور المرورية، وتخفيف التكدسات المرورية وتحقيق سيولة مرورية أفضل، خاصة في أوقات الذروة، فضلًا عن تيسير حركة تنقل المواطنين وربط المناطق الحيوية بغرب الإسكندرية.

ولاقى افتتاح الكوبري ارتياحًا واسعًا بين أهالي العامرية، الذين أشادوا بهذا الإنجاز وأهمية المشروع في تخفيف المعاناة اليومية وتسهيل حركة المرور.

وكان قد شهد الطريق الصحراوي زحاما مروريا وتعطل الحركة بالطريق بالتزامن مع افتتاح الكوبري والأعمال التي تجري أثناء افتتاحه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.