الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الصور الأولى لكوبري العامرية عقب افتتاحه بالإسكندرية

افتتاح كوبري العامرية،
افتتاح كوبري العامرية، فيتو
18 حجم الخط

قام  المهندس ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، بافتتاح كوبري العامرية بالطريق الصحراوي غربي محافظة الإسكندرية، عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشامل التي شهدها الكوبري على مدار عامين.

وحضر الافتتاح مسئولي وزارة النقل بالإسكندرية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وكبار العائلات في منطقة العامرية.

افتتاح كوبري العامرية 

وأكد نائب الوزير أن تطوير كوبري العامرية يأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة المحاور المرورية، وتخفيف التكدسات المرورية وتحقيق سيولة مرورية أفضل، خاصة في أوقات الذروة، فضلًا عن تيسير حركة تنقل المواطنين وربط المناطق الحيوية بغرب الإسكندرية.

ولاقى افتتاح الكوبري ارتياحًا واسعًا بين أهالي العامرية، الذين أشادوا بهذا الإنجاز وأهمية المشروع في تخفيف المعاناة اليومية وتسهيل حركة المرور.

وكان قد شهد الطريق الصحراوي زحاما مروريا وتعطل الحركة بالطريق بالتزامن مع افتتاح الكوبري والأعمال التي تجري أثناء افتتاحه 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة النقل افتتاح كوبري العامرية كوبري العامرية وزير النقل أخبار محافظة الأسكندرية

مواد متعلقة

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

ads

الأكثر قراءة

رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل من الجانبين ويشكر السيسي

محمد عبد الفتاح يكتب عن زمن الإخوان: سيطروا على مفاصل الدولة لترسيخ حكم المرشد.. حاولوا تفكيك المؤسسات الوطنية.. تردي الأوضاع الاقتصادية وخطط التنازل عن سيناء “آخر مسمار في نعش الجماعة”

طلب إحاطة بسبب التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 في المنيا

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية