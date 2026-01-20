لعدم دفع 13.5 مليون جنيه إيجار، سياحة الإسكندرية تتسلم شاطئ النخيل من المستثمرين

18 حجم الخط

تسلمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية شاطئ النخيل بحي العجمي غرب المدينة، بعد أن فسخت إدارة الشئون المالية بالمحافظة التعاقد مع المستثمرين ووافق المحافظ على فسخ التعاقد.

فسخ تعاقد شاطئ النخيل

وجاء فسخ التعاقد مع مستثمري شاطئ النخيل لعدم دفعهم قيمه الإيجار السنوي الثالث، والذي يقدر ب ١٣ مليونا و٥٠٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى فوائد التأخير، ورفض المستثمرين دفع ما عليهم من مستحقات للمحافظة قيمة إيجار الشاطئ.

وجاء رفض دفع قيمه الايجار ل شاطئ النخيل بسبب خلافات حادة بين إدارة الشركة المستأجرة ممثلة في الشركاء من مستأجري الشاطئ، امتنعوا خلالها عن سداد المسابقات والالتزامات الخاصة بهم.

العوده إلى نقطة البداية قبل فتح الشاطئ

وبذلك تعود أزمة شاطئ النخيل لنقطة البداية، قبل فتحه منذ شهر يوليو ٢٠٢٣ بعد غلق استمر ٤ سنوات بسبب حوادث الغرق المتكررة، وجري تأجير الشاطئ في العام الأول ب١٥ مليون جنيه وإعداد تجهيزات وتأمينات بلغت أكثر من ٥ ملايين جنيه لفتح الشاطئ أمام الرواد.

وجاءت تلك التجهيزات في شاطئ النخيل وقتها ممثله في مناطق آمنة ووجود أسوار تمنع النزول ليلا وشركة إنقاذ مجهزة ب ٦ جيت سكي و٤٠ فردا من الغطاسين والمنقذين يعملون على مدار اليوم، ومنع السباحة في المناطق الخطرة والحواجز، وذلك من قبل لجنة مشكلة من اتحاد الغوص والسياحة والمصايف والمحافظة وعدة جهات مختصة

