اندلاع حريق داخل مدرسة بالمنتزة، وتعليم الإسكندرية: لم يؤثر على امتحانات الإعدادية

18 حجم الخط

شهدت مدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة الإصلاح، التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية بشرق محافظة الإسكندرية، نشوب حريق داخل إحدى قاعات المدرسة.

حريق في مدرسة

وأثار الحريق حالة من القلق بين أولياء الأمور وذلك بالتزامن مع سير امتحانات الشهادة الاعدادية.

التعليم: الحريق لم يؤثر على سير الامتحانات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الحريق كان محدودًا ونتج عن ماس كهربائي، وأن الحماية المدنية انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع أي إصابات.

وأوضحت أن القاعة التي اندلع فيها الحـريق لا علاقة لها بلجان الامتحانات، وأن العملية الامتحانية لم تتأثر بأي شكل.

كما انتقل شريف فتحي، مدير إدارة المنتزه ثان التعليمية، إلى المدرسة فور الإخطار بالواقعة للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من إخماد الحــــريق نهائيًا، مؤكدًا أن الواقعة لم تؤثر إطلاقًا على الطلاب أو سير الامتحانات، وأن الأوضاع داخل المدرسة مستقرة وآمنة.

وأكدت فتحي استمرار الامتحانات بالإدارة بشكل طبيعي، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والعاملين داخل المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.