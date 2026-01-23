الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة الأهلي وبيراميدز، مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو
18 حجم الخط

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي تستمر على مدار 3 أيام.


ويمثل مصر في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز (حامل اللقب).

 

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى التي تضم نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

فيما يتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

 

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 23 يناير 2025

الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني - 6 مساء

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ضد الهلال السوداني - 8 مساء

السبت 24 يناير 2025

باور ديناموز الزامبي ضد ريفرز يونايتد النيجيري - 3 مساء

الترجي التونسي ضد سيمبا التنزاني - 6 مساء

شبيبة القبائل الجزائري ضد الجيش الملكي المغربي - 6 مساء

نهضة بركان المغربي ضد بيراميدز - 9 مساء

الأحد 25 يناير 2025

سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي ضد مولودية الجزائر - 3 مساء

الملعب المالي ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي - 6 مساء

 

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 

المجموعة الأولى: باور ديناموز الزامبي - ريفرز يونايتد النيجيري - بيراميدز - نهضة بركان المغربي.

المجموعة الثانية: شبيبة القبائل الجزائري - الجيش الملكي المغربي - يانج أفريكانز التنزاني - الأهلي.

المجموعة الثالثة: سانت إيلوي ليبوبو الكونغولي - مولودية الجزائر - الهلال السوداني - ماميلودي صن داونز.

المجموعة الرابعة: الملعب المالي - بترو أتلتيكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - الترجي التونسي.

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

ربع النهائي

الذهاب: 13 - 15 مارس 2026

الإياب: 20 - 22 مارس 2026

نصف النهائي:

الذهاب: 10 - 12 إبريل 2026

الإياب: 17 - 19 إبريل 2026

النهائي:

خلال الفترة بين 8 و24 مايو

الأهلي ضد يانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا الأهلي بيراميدز صن داونز الترجى شبيبة القبائل الجزائري نهضة بركان المغربي مجموعات دوري أبطال أفريقيا

