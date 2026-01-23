بمشاركة الأهلي وبيراميدز، مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي تستمر على مدار 3 أيام.



ويمثل مصر في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز (حامل اللقب).

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى التي تضم نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

فيما يتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 23 يناير 2025

الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني - 6 مساء

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ضد الهلال السوداني - 8 مساء

السبت 24 يناير 2025

باور ديناموز الزامبي ضد ريفرز يونايتد النيجيري - 3 مساء

الترجي التونسي ضد سيمبا التنزاني - 6 مساء

شبيبة القبائل الجزائري ضد الجيش الملكي المغربي - 6 مساء

نهضة بركان المغربي ضد بيراميدز - 9 مساء

الأحد 25 يناير 2025

سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي ضد مولودية الجزائر - 3 مساء

الملعب المالي ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي - 6 مساء

مجموعات دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الأولى: باور ديناموز الزامبي - ريفرز يونايتد النيجيري - بيراميدز - نهضة بركان المغربي.

المجموعة الثانية: شبيبة القبائل الجزائري - الجيش الملكي المغربي - يانج أفريكانز التنزاني - الأهلي.

المجموعة الثالثة: سانت إيلوي ليبوبو الكونغولي - مولودية الجزائر - الهلال السوداني - ماميلودي صن داونز.

المجموعة الرابعة: الملعب المالي - بترو أتلتيكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - الترجي التونسي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

ربع النهائي

الذهاب: 13 - 15 مارس 2026

الإياب: 20 - 22 مارس 2026

نصف النهائي:

الذهاب: 10 - 12 إبريل 2026

الإياب: 17 - 19 إبريل 2026

النهائي:

خلال الفترة بين 8 و24 مايو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.