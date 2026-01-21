الأربعاء 21 يناير 2026
أزمة بمطار الإسكندرية بسبب تأجيل رحلة معتمرين مع شركة "إير كايرو"

مطار الإسكندرية الدولي
مطار الإسكندرية الدولي
شهد مطار الإسكندرية الدولي برج العرب سابقا، أزمة بين رحلة معتمرين وشركة إير كايرو بسبب تأخر الطائرة التي ستقلهم ومحاولة الشركة تأجيل الرحلة ليوم آخر.

أزمة معتمرين بمطار الإسكندرية 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديوهات استغاثات واعتراض المعتمرين بمطار الإسكندرية على قرار الشركة بالتأجيل ليوم آخر ورفضهم للتأجيل وإصرارهم على التزام الشركة بتسفيرهم لأداء العمرى كما هو مقرر لهم.

ورفض المعتمرين مغادرة صالة المطار وتأجيل الرحلة لليوم التالي مطالبين بحضور مسئولي الشركة والتزامهم باتفاقهم وإحضار الطائرة للسفر، كما هو متفق معهم وحسب الرسائل التي جرى إرسالها لهم على الموبايل.

حل أزمة المعتمرين 

وتدخل مسئول مطار الإسكندرية والأجهزة الأمنية لحل الأزمة، والعمل على سفر المعتمرين وجرى تسفيرهم منذ قليل وإنهاء الأزمة وجرى تحرير بالواقعة.

وكشف المطار أن الطائرة كان موعدها صباحا ٢١/١ ودخل المعتمرين في موعدهم المحدد، إلا أن الشركة حاولت تغيير الميعاد وهو ما رفضه المعتمرين وهذا حقهم.

