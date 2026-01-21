طريقة عمل الفشار بالكراميل لسهرة مميزة في الإجازة

18 حجم الخط

الفشار بالكراميل من أشهر وألذ أنواع التسالي التي يعشقها الكبار والصغار، فهو يجمع بين قرمشة الفشار الخفيف وطعم الكراميل الغني والحلو.

ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة بدلا من شرائه جاهزا، مع ضمان النظافة والطعم المميز والتحكم في كمية السكر، وهو مميز فى سعرات إجازة نصف العام.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الفشار بالكراميل.

مكونات عمل الفشار بالكراميل:-

نصف كوب حبوب ذرة للفشار

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت ذرة

مكونات الكراميل

كوب سكر أبيض

4 ملاعق كبيرة زبدة

ربع كوب كريمة طبخ أو حليب كامل الدسم

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح اختيارية لإبراز الطعم

طريقة عمل الفشار بالكراميل

طريقة عمل الفشار بالكراميل:-

في قدر عميق على نار متوسطة، نضع الزيت ونتركه يسخن قليلا.

نضيف حبوب الذرة ونغطي القدر بإحكام.

نترك الذرة حتى تبدأ في الفرقعة، مع هز القدر من وقت لآخر حتى لا يحترق الفشار.

بعد انتهاء الفرقعة، نرفع القدر عن النار ونضع الفشار في وعاء كبير، ونتخلص من الحبوب غير المنفوشة.

وفي قدر آخر على نار متوسطة، نضع السكر ونتركه يذوب دون تقليب حتى يتحول إلى لون ذهبي.

نضيف الزبدة بحذر ونقلب سريعا حتى تمتزج مع السكر المذاب.

نضيف الكريمة أو الحليب تدريجيا مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على صوص كراميل ناعم.

نرفع القدر عن النار ونضيف الفانيليا ورشة الملح، ونقلب جيدا.

نسكب صوص الكراميل الساخن فوق الفشار تدريجيا.

نقلب الفشار برفق باستخدام ملعقة خشبية حتى يتغلف بالكامل بالكراميل.

يمكن تقديمه فورا إذا كان طريا، أو فرده في صينية مبطنة بورق زبدة وتركه ليبرد ويصبح مقرمش.

لنجاح الفشار بالكراميل، احرصي على عدم حرق السكر أثناء تحضير الكراميل حتى لا يصبح طعمه مر.

يمكن إدخال الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 160 لمدة 10 دقائق للحصول على فشار أكثر قرمشة.

استخدمي قدر عميق لتجنب فوران الكراميل.

يمكن إضافة مكسرات محمصة مثل الفول السوداني أو اللوز لمذاق أغنى.

يقدم فشار الكراميل في أكياس ورقية للمناسبات والحفلات.

يصلح كوجبة خفيفة أثناء مشاهدة الأفلام.

يمكن حفظه في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى أسبوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.