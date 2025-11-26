10 علامات تخبرك أن طفلك يحتاج إلى دعم نفسي

18 حجم الخط

علامات تخبرك أن طفلك يحتاج إلى دعم نفسي، تربية الأطفال ليست مجرد توفير الطعام والملبس والتعليم، بل تشمل أيضًا الاهتمام بصحتهم النفسية والعاطفية.

فالطفل قد يواجه ضغوطًا أو مخاوف أو اضطرابات لا يستطيع التعبير عنها بالكلام، فتظهر في صورة سلوكيات غير معتادة أو تغيّرات مفاجئة. وفي كثير من الأحيان، يرسل الطفل إشارات واضحة، إذا لاحظها الوالدان مبكرًا، يمكنهم مساعدته قبل تفاقم المشكلة.

أكدت الدكتورة عبلة ابراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن الأطفال كائنات حساسة جدًا، يلتقطون المشاعر ويخزنونها دون أن يفهموا معناها.

فعندما يشعر الطفل بالخوف أو الضغط أو الوحدة، فإنه يرسل إشارات واضحة، ووعي الوالدين بهذه الإشارات هو أول خطوة لحمايته.

علامات تشير إلى أن طفلك بحاجة إلى دعم نفسي

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة عبلة، 10 علامات مهمة تشير إلى أن طفلك قد يكون بحاجة إلى دعم نفسي، مع تفسير كل علامة ودلالتها وأمثلة عملية تساعدك على فهمها جيدًا.

1. تغيّر مفاجئ في السلوك اليومي

إذا لاحظتِ تغيّرًا كبيرًا وغير معتاد في روتين طفلك، مثل فقدان الاهتمام بالألعاب التي يحبها، أو الانغلاق على نفسه بعد أن كان اجتماعيًا، فهذا قد يكون مؤشرًا على ضغوط داخلية.

الأطفال لا يستطيعون التعبير عن الضيق بالكلمات دائمًا، لذلك يظهر على هيئة انسحاب، أو توتر زائد، أو حتى رفض المشاركة في الأنشطة المنزلية.

التغيّر المفاجئ غالبًا ما يكون أول جرس إنذار.

2. نوبات الغضب المتكررة وغير المبررة

الغضب جزء طبيعي من نمو الطفل، لكن عندما تتحول نوبات الغضب إلى سلوك يومي مبالغ فيه، مع صراخ أو ضرب أو تكسير، فقد يكون السبب داخليًا وليس سلوكيًا.

قد يعاني الطفل من خوف ما، أو إحساس بعدم الأمان، أو ضغط دراسي، أو توتر داخل الأسرة.

التعبير العنيف يكون وسيلته الوحيدة لتفريغ طاقة المشاعر المكبوتة.

3. التعلق الزائد بالأم أو الخوف من الانفصال

عندما لا يستطيع الطفل النوم بمفرده، أو يُظهر هلعًا شديدًا عند مغادرة الأم للبيت، فهذا قد يشير إلى قلق انفصال أو شعور بعدم الأمان.

هذا السلوك يظهر عادة عند حدوث تغيّرات في حياة الطفل مثل:

دخول مدرسة جديدة

ولادة أخ جديد

مشاكل بين الوالدين

وجود هذه العلامة بصورة مستمرة يحتاج متابعة ودعمًا نفسيًا لطيفًا.

4. تراجع دراسي مفاجئ

إذا كان الطفل مستواه الدراسي جيدًا ثم فجأة بدأ يفقد تركيزه، أو ينسى بسهولة، أو لا يستطيع إنجاز واجباته، فقد تكون المشكلة نفسية وليست تعليمية.

القلق أو الحزن أو التنمر يمكن أن يشغل مساحة كبيرة من طاقة الطفل الذهنية، مما يقلّل من قدرته على التركيز.

التراجع الدراسي هنا رسالة غير مباشرة يطلب بها الطفل المساعدة.

5. مشاكل في النوم

اضطرابات النوم من أول العلامات النفسية التي تظهر على الأطفال، ومنها:

صعوبة النوم

كثرة الاستيقاظ ليلًا

كوابيس متكررة

التبول اللاإرادي بعد سن مناسب

هذه العلامات غالبًا تعكس خوفًا داخليًا أو توترًا.

الطفل ينام بسلام عندما يشعر بالأمان العاطفي، وأي خلل فيه يظهر فورًا على نومه.

6. فقدان الشهية أو الإفراط في الأكل

الطعام أكثر تعبيرًا مما نتصور.

فقدان الشهية المفاجئ قد يكون علامة على قلق أو مشكلة نفسية، بينما الإفراط في الأكل قد يكون محاولة للهروب من إحساس سلبي مثل الوحدة أو الحزن.

الأطفال الذين يعانون من مشاعر مكبوتة قد يستخدمون الطعام كوسيلة لإعادة التحكم في مشاعرهم.

7. الشكوى المستمرة من الألم دون سبب طبي

إذا اشتكى الطفل كثيرًا من صداع، أو ألم في البطن، أو غثيان، وتم التأكد طبيًا من أنه سليم… فهذه قد تكون "أعراض نفسية جسدية".

الأطفال الذين يشعرون بالخوف أو الضغط قد يعبّرون عنه جسديًا لأنهم لا يعرفون كيف يشرحون ما يشعرون به.

هذه واحدة من أكثر العلامات التي يغفل عنها الأهالي.

8. العزلة وعدم الرغبة في اللعب

اللعب هو لغة الطفل الأساسية.

وعندما يرفض الطفل اللعب، أو يفضل الجلوس وحده طوال الوقت، أو يبدو عليه الانسحاب الاجتماعي، فقد يكون هذا مؤشرًا قويًا على وجود مشكلة نفسية.

قد يشعر الطفل بأنه غير مقبول، أو أنه يمر بمشكلة لا يعرف كيف يبوح بها، أو أنه يتعرض للتنمر.

العزلة هنا ليست مجرد "مزاج"، بل رسالة صامتة جدًا.

9. الحساسية الزائدة والبكاء لأسباب بسيطة

إذا كان طفلك يبكي سريعًا، أو يتأثر بطريقة مبالغ فيها من أبسط المواقف، فهذا قد يشير إلى:

قلق داخلي

ضغط عاطفي

ضعف الشعور بالأمان

الحساسية المفرطة قد تكون تغيّرًا جديدًا في شخصية الطفل، وهذا يستحق الاستماع والاحتواء بدلًا من التوبيخ.

10. السلوك المؤذي للذات أو للآخرين

هذه من أخطر العلامات على الإطلاق.

قد يظهر ذلك على شكل:

ضرب نفسه

قضم الأظافر بطريقة مؤلمة

شدّ شعره

ضرب الآخرين باستمرار

إيذاء الحيوانات

هذه ليست مجرد "شقاوة"، بل علامة على اضطراب داخلي يحتاج لتدخل متخصص.

الطفل هنا يحاول تفريغ ألم نفسي عميق لا يعرف كيف يشرحه بالكلمات.

الدعم النفسي لطفلك، فيتو

كيف تتعاملين مع هذه العلامات؟

إذا لاحظت واحدة أو أكثر من العلامات السابقة بشكل مستمر لمدة أسبوعين أو أكثر، فمن المهم:

الاستماع الجيد للطفل دون مقاطعة أو حكم.

استخدام جمل تهدئة مثل: "أنا معاك… احكيلي"، "ولا يهمك، الموضوع بسيط وهنحلّه سوا."

تقليل الضغط الدراسي والمنزلي مؤقتًا حتى يستعيد توازنه.

مراقبة سلوك الأطفال الآخرين حوله خصوصًا في المدرسة.

الاستعانة بأخصائي نفسي للأطفال إذا كانت العلامات شديدة أو مستمرة.

