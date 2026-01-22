الحالة المرورية اليوم الخميس، كثافات متحركة بالقاهرة والجيزة

18 حجم الخط

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الخميس كثافات مرورية متحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتيسير حركة السيارات ومتابعة الانسياب المروري بالتزامن مع ذروة توجه الموظفين والطلبة لأماكن عملهم ودراستهم.

الحالة المرورية بالقاهرة

في محافظة القاهرة تباطأت حركة سير السيارات أعلى كورنيش النيل المتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبمناطق عين شمس وسرايا القبة، مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، وعلى الطريق الزراعي أمام القادمين من مدينة بنها في اتجاه ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وشارع السودان، وبعدد من الميادين الرئيسية، أبرزها ميدان التحرير، ومنطقة منشية الصدر والدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر، إضافة إلى أعلى كوبري أكتوبر ومناطق عبد المنعم رياض ووسط البلد وميدان لبنان، وكذلك جميع المداخل المؤدية للميادين، وميداني روكسي ورمسيس.

الحالة المرورية في الجيزة

وظهرت كثافات بـ حركة المرور بأعلى محاور محافظة الجيزة، وبمناطق الدقي والعجوزة، مرورا بشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، ومحور صفط اتجاه الجيزة، إلى جانب النيل السياحي، والهرم، والبحر الأعظم، والمريوطية، مرورا بمنطقة فيصل وشارع ترسا وعدد من شوارع الجيزة.

الخدمات المرورية

دفعت الإدارات العامة للمرور بعدد من الحملات والخدمات الميدانية لمتابعة الالتزام بخطوط السير، والتعامل السريع مع أي أعطال أو حوادث محتملة، مع تفعيل خدمة الإغاثة المرورية عبر الخط الساخن 01221110000 لتلقي البلاغات على مدار الساعة.

