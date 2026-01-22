وقع في شر أعماله، نصاب بنوك حاول الاستيلاء على أموال عميل فاكتشف أنه رئيس مباحث (فيديو)

18 حجم الخط

نصاب بنوك، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، حيث أظهر المقطع مفاجأة غريبة لأحد "نصابي البنوك"، الذين يقومون بالاحتيال على عملاء البنوك للاستيلاء على أموالهم ومحافظهم البنكية، من خلال اإدعاء أنهم موظفين بالبنك، والمطلوب أن يقوم العميل بتحديث بيناته عبر الهاتف.

حاول الاستيلاء على أموال عميل فاكتشف أنه رئيس مباحث

ما حدث لهذا الشخص المدعي أنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، كان مفاجأة ومفارقة عجيبة، فقد أتصل هذه المرة برئيس مباحث في وزارة الداخلية، في البداية طلب هذا الشخص، الذي يدعي أنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، من رئيس المباحث أن يعطيه رقم حسابه والرقم السري لتحديث بياناته، لكن رئيس المباحث كان على علم بالأمر، فرفض وطلب من الموظف أن يعطيه رقم بطاقته، الأمر الذي أثار ارتباك ذلك المدعي، فقال لرئيس المباحث أنه سيحوله لمديره.

وأظهر المقطع أحد المتحدثين عبر الهاتف يدعي أنه يعمل بخدمة العملاء في أحد البنوك، وعندما واجههه رئيس المباحث قائلًا: "يعني أنا أدي بيناتي لحضرتك؟"، فرد عليها الذي يدغى أنه موظف بالبنك قائلًا: "كلها بيانات تحديث بنعملها لحضرتك"

وهنا طلب رئيس المباحث من ذلك المدعي أن يعطيه بيانات حسابه البنكي، فقال: "ممكن تديني رقم بطاقة حضرتك واسمك الثلاثي علشان أعرف أنا بتكلم مع مين"، فقال المدعي: "تحت أمرك بس دي مراجعة بيانات بصوت حضرتك، والأمر يرجع لك"، لكن رئيس المباحث قال له: أنا عندي تعليمات من البنك أن المراجعة تكون داخل البنك مش بالصوت"، وهنا طلب الموظف المدعي بأن يحوله للمدير، لكن رئيس المباحث كشف عن هويته، رافضًا التعامل إلا داخل البنك.

مقطع نصاب البنوك يثير ردود أفعال واسعة

وأثار المقطع ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا العملاء في البنوك بالانتباه وعدم إعطاء البيانات الخاصة بهم لأي متصل، والمراجعة تكون من خلال البنك فقط.

علق البلوجر عبد الله النجار فقال: " نصاب بنوك في مصر يتصل على المواطنين ويطلب منهم تحديث بيانات الحساب ويطلب رقم الحساب وكلمه السر حتى يكمل عمليه النصب.هذه المره اتصل ولسوء حظة كان الاتصال لرئيس مباحث في وزارة الداخلية المصرية".

وقال البلوجر محمد بكر "احترس من النصابين".

أما البلوجر تنسيم علي فقالت: "هذه الأرقام يكون بدون أسماء أو تمت سرقته من شخص آخر، أو يتم الاستغناء عنها بعد كل مكالمة، ويصعب الوصول للمتحدث الأصلي".

أما البلوجر سميحة ناصر فقالت: " حصل معايا نفس الموقف من يومين وبنفس الطريقة بالضبط.. الرقم مش نفسه لكن مقارب جدًا.. بلغت البنك والله أعلم عملوا ايه!".

