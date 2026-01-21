خناقة على الزبائن السبب، الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين أصحاب المطاعم بالمرج

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام بعض الأشخاص بتحطيم أحد المطاعم إثر خلافات بينهم على الزبائن.

تبين أن الحادث وقع بتاريخ 16 الجاري نتيجة مشاجرة بين طرف أول (مالك مطعم وابنه) وطرف ثان (مالكو مطعمين آخرين) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، بسبب خلافات حول أولوية البيع للزبائن.

وأسفرت المشاجرة عن تعدٍ متبادل بدون إصابات، وقام الطرف الأول بإحداث تلفيات بالمطعم الخاص بالطرف الثاني.

تمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما عصا خشبية ومجموعة زجاجات فارغة استخدمت في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

