الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مقام النبي إلياس بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
18 حجم الخط

 اقتحمت قوات الاحتلال منذ قليل مقام النبي إلياس خلال اقتحام قرية النبي إلياس شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية، حسب ما أفادت تقارير فلسطينية.

تعليق خطة هدم ملعب كرة قدم في مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم 

وفي وقت سابق، قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعليق خطة هدم ملعب كرة قدم في مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم في الضفة الغربية، وذلك عقب ضغوط مكثفة مارستها الاتحادات الكروية الدولية والأوروبية (فيفا ويويفا)، إلى جانب تدخل دبلوماسي مباشر من مسؤولين دوليين، بحسب ما أفاد مصدر أمني إسرائيلي.

 يأتي هذا القرار بعد أيام من تصاعد الانتقادات الدولية لخطوة الهدم، التي بررها جيش الإحتلال الإسرائيلي بدواعٍ أمنية، مدعيًا أن قرب الملعب من جدار الفصل العنصري يشكل "تهديدًا أمنيًا".
ووفق مصادر مطلعة، فإن فيفا ويويفا لعبتا دورًا محوريًا في وقف تنفيذ القرار، في ظل مخاوف جدية داخل الأوساط الأوروبية من تداعيات قانونية وسياسية أوسع.

الانتهاكات الموثقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأشارت المصادر، إلى أن الضغوط تصاعدت خصوصًا بعد التلويح بإمكانية تعريض الوضع الضريبي المعفى لليويفا في سويسرا للخطر، على خلفية استمرار تعاون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع إسرائيل، رغم الانتهاكات الموثقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شارك السفير السويسري لدى إسرائيل في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجميد قرار الهدم، في خطوة تعكس حساسية الملف على المستويين الرياضي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقام النبي الياس الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية مخيم عايدة للاجئين

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا في رام الله وسط الضفة الغربية

كاتب إسرائيلي: نتنياهو وراء المذابح التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية

خبير قانون دولي يكشف خطة إسرائيل لابتلاع الضفة الغربية بعد إخضاع غزة

خبير: الاحتلال يسعى للسيطرة على الضفة الغربية وضم ما تبقى من الأراضي غير المستوطنة

قوات الاحتلال تعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية
ads

الأكثر قراءة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات بـ"الجبر والإحصاء"

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

سؤال في النواب لحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

"الخطيب": مصر تستثمر بشكل مكثف في مبادرات التجارة الرقمية

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الليرة السورية أمام الدولار صباح اليوم الخميس 22-1-2026

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية