قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مقام النبي إلياس بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال منذ قليل مقام النبي إلياس خلال اقتحام قرية النبي إلياس شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية، حسب ما أفادت تقارير فلسطينية.

تعليق خطة هدم ملعب كرة قدم في مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم

وفي وقت سابق، قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعليق خطة هدم ملعب كرة قدم في مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم في الضفة الغربية، وذلك عقب ضغوط مكثفة مارستها الاتحادات الكروية الدولية والأوروبية (فيفا ويويفا)، إلى جانب تدخل دبلوماسي مباشر من مسؤولين دوليين، بحسب ما أفاد مصدر أمني إسرائيلي.

يأتي هذا القرار بعد أيام من تصاعد الانتقادات الدولية لخطوة الهدم، التي بررها جيش الإحتلال الإسرائيلي بدواعٍ أمنية، مدعيًا أن قرب الملعب من جدار الفصل العنصري يشكل "تهديدًا أمنيًا".

ووفق مصادر مطلعة، فإن فيفا ويويفا لعبتا دورًا محوريًا في وقف تنفيذ القرار، في ظل مخاوف جدية داخل الأوساط الأوروبية من تداعيات قانونية وسياسية أوسع.

الانتهاكات الموثقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأشارت المصادر، إلى أن الضغوط تصاعدت خصوصًا بعد التلويح بإمكانية تعريض الوضع الضريبي المعفى لليويفا في سويسرا للخطر، على خلفية استمرار تعاون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع إسرائيل، رغم الانتهاكات الموثقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شارك السفير السويسري لدى إسرائيل في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجميد قرار الهدم، في خطوة تعكس حساسية الملف على المستويين الرياضي والدولي.

