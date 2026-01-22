أبرزها الترسانة والقناة، 6 مباريات بالجولة الـ20 بدوري المحترفين

18 حجم الخط

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الـ20 من دوري المحترفين بإقامة 6 مباريات قوية.

ويلتقي اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا: طنطا ضد أبو قير للأسمدة، الترسانة ضد القناة، راية ضد مسار، لافيينا ضد الداخلية، بترول أسيوط ضد الإنتاج الحربي، المنصورة ضد السكة الحديد.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة العشرين من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والذي يشهد 6 لقاءات.

حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

طنطا x أبو قير للأسمدة (2:30- ملعب طنطا): مصطفى عثمان حكم ساحة، أحمد بكر ومحمد العيوطي مساعدين، عمر شلبي حكم رابع، محمد طه مراقب المباراة، صلاح طلبة مقيم حكام.

الترسانة x القناة (2:30- ملعب الترسانة): هيثم عثمان حكم ساحة، أحمد فرج ومحمد عبد الغني مساعدين، كريم مرسي حكم رابع، أيمن حسان مراقب مباراة، محمد علي مقيم حكام.

راية x مسار (2:30- ستاد الإسكندرية): طارق مصيلحي حكم ساحة، محمد صلاح ومصطفى صلاح مساعدين، طاهر أيمن حكم رابع، حسن إسماعيل مراقب مباراة، أحمد حنفي مقيم حكام.

لافيينا x الداخلية (2:30- ملعب الأسيوطي سبورت): عمرو عابدين حكم ساحة، محمد مجدي ومحمود حنفي مساعدين، محمد علي حكم رابع، أحمد فريد مراقب مباراة، حمدي طه مقيم حكام.

بترول أسيوط x الانتاج الحربي (2:30- ملعب بترول أسيوط): محمد ممدوح حكم ساحة، وائل عاطف ومحمد حسين مساعدين، أحمد عبد العال حكم رابع، سيد دياب مراقب مباراة، أسامة فؤاد مقيم حكام.

المنصورة x السكة الحديد (2:30- ملعب المنصورة): إسلام أبو شنب حكم ساحة، أحمد عبد الغني وحسين هاني مساعدين، محمد حليم حكم رابع، عبد المنعم بدران مراقب مباراة، عوض سعفان مقيم حكام.

