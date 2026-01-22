الخميس 22 يناير 2026
امتحانات الشهادة الإعدادية، تعليم الشرقية توضح حقيقة تأخر أوراق أسئلة اللغة الأجنبية

الشهادة الإعدادية 2026، نفى مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ما تردد عن تأخر وصول أوراق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية لطلاب الشهادة الإعدادية خلال الفترة الأولى من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026.

امتحانات الشهادة الإعدادية، تعليم الشرقية تكشف حقيقة تأخر توزيع أسئلة الدراسات الاجتماعية

 مصدر:  توزيع أوراق الأسئلة على جميع اللجان في المواعيد المحددة وفق الجداول الزمنية المعتمدة

وأكد المصدر أن أوراق الأسئلة تم توزيعها على جميع اللجان في المواعيد المحددة وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وأن الامتحان انطلق في توقيته الرسمي دون أي تأخير يؤثر على زمن الإجابة أو انتظام اللجان.

غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى رسمية بشأن تأخر أوراق الأسئلة داخل اللجان
 

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تابعت سير الامتحان لحظة بلحظة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة، ولم تتلقَ أي شكاوى رسمية بشأن تأخر أوراق الأسئلة داخل اللجان.

وشدد المصدر على أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بصورة منتظمة بجميع أنحاء المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة، وتطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بضبط اللجان وتحقيق الانضباط الكامل.

بـ "اللغة الأجنبية والهندسة"، طلاب الإعدادية بالشرقية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يتوافد نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات على لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة لأداء امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والهندسة، وذلك وفق الجداول الرسمية المعتمدة من مديرية التربية والتعليم.

أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال عشرة أيام تقريبًا من انتهاء الامتحانات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 

وأضاف أن النتيجة سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية، إلى جانب الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالشرقية على موقع فيسبوك.

الجريدة الرسمية