رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى 25 يناير

بعث المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى الخامس والعشرين من يناير.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجاء نص برقية التهنئة: “فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم وبعد، سيظل يوم الخامس والعشرين من يناير يشغل موقعًا فريدًا في الذاكرة الوطنية المصرية؛ لما يحمله من دلالات تاريخية ووطنية، إذ يجمع بين ذكرى ثورة عبرت عن تطلعات جموع الشعب المصري في مستقبل أفضل، والاحتفال بعيد الشرطة الذي يجسد معاني التضحية والوفاء للوطن”.

وتابع المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب: " ولعل هذا التزامن بين المناسبتين يؤكد أن قوة الوطن واستقراره يعتمدان على وحدة الصف، وتكاتف أبناء الشعب مع مؤسساتهم الوطنية، في إطار احترام الدستور وسيادة القانون، وترسيخ قيم المسئولية والانتماء."

تهنئة أعضاء مجلس النواب

واختتم رئيس مجلس النواب: " إذ أغتنم هذه المناسبة الوطنية؛ يُشرفني أن أتقدم إلى فخامتكم، بإسمي وبإسم أعضاء مجلس النواب، بخالص التمنيات بدوام التوفيق، ومواصلة قيادة مسيرة الوطن نحو مزيد من التقدم والاستقرار، بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم....حفظ الله مصر عزيزة أبية.. وكل عام وسيادتكم بخير".

