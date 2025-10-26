طريقة عمل صدور الدجاج بالكريمة والأعشاب فى خطوات بسيطة

طريقة عمل صدور الدجاج بالكريمة، صدور الدجاج بالكريمة والأعشاب من الأطباق الشهية والراقية التي تمتاز بمذاقها الغني وقيمتها الغذائية العالية.

وطريقة عمل صدور الدجاج بالكريمة، سهلة وبسيطة التحضير، وهي تجمع بين طراوة صدور الدجاج ونكهة الأعشاب العطرية وصلصة الكريمة الكثيفة، مما يجعلها مثالية في الغداء أو العشاء إلى جانب الأرز أو المكرونة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل صدور الدجاج بالكريمة والأعشاب.

مكونات عمل صدور الدجاج بالكريمة:

4 قطع صدور دجاج متوسطة الحجم منزوعة الجلد والعظم

كوب ونصف كريمة طبخ

ملعقتان كبيرتان زبدة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 فصوص ثوم مفروم

بصلة مفروم ناعم

أعشاب عطرية طازجة أو مجففة مثل الزعتر، وإكليل الجبل (الروزماري)، والبقدونس، والريحان

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف مرق دجاج أو ماء ساخن

ملعقة صغيرة عصير ليمون اختياري لإضافة لمسة منعشة

ملعقتان كبيرتان جبن بارميزان مبشور اختياري

صدور الدجاج بالكريمة

طريقة عمل صدور الدجاج بالكريمة والأعشاب:

قومي بغسل صدور الدجاج جيدا ثم جففيها بورق المطبخ، وقطعيها إلى شرائح متوسطة السمك أو اتركيها كاملة حسب الرغبة.

تبليها بالملح والفلفل الأسود وقليل من الأعشاب المجففة كالزعتر أو الريحان واتركيها لمدة 15 دقيقة لتمتص النكهات.

في مقلاة كبيرة، سخني الزبدة مع زيت الزيتون حتى تذوب الزبدة وتسخن جيدا.

أضيفي صدور الدجاج وحمريها على نار متوسطة من الجانبين حتى تكتسب لون ذهبي حوالي 5 دقائق لكل جانب.

أزيلي الدجاج من المقلاة وضعيه جانبا في طبق.

في نفس المقلاة، أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

بعد ذلك أضيفي الثوم المفروم وحركيه لمدة دقيقة فقط حتى تظهر رائحته.

أضيفي الأعشاب العطرية يمكن استخدام خليط من الزعتر والروزماري والبقدونس.

صبي مرق الدجاج أو الماء الساخن ودعي المكونات تغلي لمدة دقيقة.

أضيفي كريمة الطبخ تدريجيا مع التحريك المستمر حتى تتجانس المكونات.

اتركي الصوص على نار هادئة حتى يبدأ في التماسك قليلا حوالي 5 إلى 7 دقائق.

يمكنك إضافة الجبن البارميزان المبشور للحصول على نكهة أقوى وكريمية أكثر.

أعيدي صدور الدجاج إلى المقلاة واغمريها في الصوص.

اتركيها على نار منخفضة لمدة 10 دقائق حتى تتشرب نكهة الكريمة والأعشاب.

في النهاية أضيفي عصير الليمون لإعطاء لمسة خفيفة منعشة.

يقدم الطبق ساخن مع الأرز الأبيض أو البسمتي، أو مع المكرونة المسلوقة والمصفاة، حيث يمكن خلطها مباشرة مع الصوص.

كما يمكن تقديمه مع البطاطس المهروسة أو الخضار السوتيه كخيار صحي متوازن.

يزين الطبق برشة من الأعشاب الطازجة المفرومة (بقدونس أو ريحان) لإضفاء مظهر جذاب ونكهة عطرية إضافية.

لنجاح الوصفة لا تطيلي في طهي الدجاج حتى لا يصبح جاف، فالطهي الزائد يفقده الطراوة.

استخدمي كريمة طبخ دسمة (وليست خفيفة) لتحصلي على قوام كريمي متماسك.

يمكن استبدال الأعشاب المجففة بأعشاب طازجة لنتيجة أفضل ونكهة طبيعية قوية.

إذا رغبتِ في طعم أغنى، أضيفي ملعقة صغيرة من الخردل أو جبن كريمي أثناء إعداد الصوص.

يمكن إعداد نفس الوصفة باستخدام شرائح الدجاج المشوية للحصول على نسخة أخف وأقل دهون.

