6 شركات تتصدر قائمة شركات الوساطة بقيم التداول خلال جلسة الأربعاء

تصدرت 6 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين بالبورصة خلال جلسة تداول يوم الأربعاء، حيث تصدر البنك الأهلي المصري قائمة المتعاملين الرئيسيين من حيث قيم التداول، في المركز الأول بقيمة تداولات بلغت نحو 13.65 مليار جنيه، مستحوذًا على 20.4% من إجمالي التعاملات.



وفي المركز الثاني حلّ بنك أبو ظبي الأول – مصر، بعدما سجل تداولات بقيمة 7.26 مليار جنيه، مستحوذًا على 10.8% من إجمالي السوق.



واحتل سيتي بنك المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت 5.74 مليار جنيه، وبنسبة 8.6% من الإجمالي، فيما جاء البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) في المركز الرابع بقيمة 5.54 مليار جنيه، مستحوذًا على 8.3% من التعاملات.



أما بنك قطر الوطني (QNB) فقد جاء في المركز الخامس، بعد أن سجل تداولات بقيمة 4.38 مليار جنيه، وبنسبة 6.5% من إجمالي السوق، بينما حل البنك العربي الأفريقي الدولي في المركز السادس بقيمة تداولات بلغت 3.30 مليار جنيه، مستحوذًا على 4.9% من التعاملات.

تعاملات جلسة الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الأربعاء، حيث ربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.131 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق لأول مرة في تاريخه عند مستوى 46048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 55362 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20940 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4774 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 17223 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4882 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.115 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 45905 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 55180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 20875 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 4720 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12596 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 17092 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 4881 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها لمستويات تاريخية في ختام تعاملات الإثنين. وربح رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.078 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 45048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 54092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 20485 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4655 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 12607 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 17023 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 4746 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 3.017 تريليون جنيه، لتربح نحو 45 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% عند مستوى 43952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.3% عند مستوى 52768 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.4% عند مستوى 19962 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.88% عند مستوى 4557 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% عند مستوى 12433 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% عند مستوى 16768 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% عند مستوى 4591 نقطة.

