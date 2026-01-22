الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، هاري كين يفود بايرن ميونخ للفوز على سانت جيلواز

بايرن، فيتو
بايرن، فيتو
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق بايرن ميونخ فوزا هاما أمام أونيون سانت جيلواز بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

سجل هدفي بايرن ميونخ هاري كين في الدقيقة 52، ثم هدف جديد من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

تشكيل بايرن أمام أونيون سانت جيلواز في دوري أبطال أوروبا

الصورة

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم كالتالي:

1.    آرسنال الإنجليزي (21 نقطة)

2.    ريال مدريد الإسباني (15 نقطة)

3.    بايرن ميونخ الألماني (15 نقطة)

4.    توتنهام الإنجليزي (14 نقطة)

5.    باريس سان جيرمان الفرنسي (13 نقطة)

6.    سبورتنج لشبونة البرتغالي (13 نقطة)

7.    مانشستر سيتي الإنجليزي (13 نقطة)

8.    أتالانتا الإيطالي (13 نقطة)

9.    إنتر الإيطالي (12 نقطة)

10.    أتلتيكو مدريد الإسباني (12 نقطة)

11.    ليفربول الإنجليزي (12 نقطة)

12.    بروسيا دورتموند الألماني (11 نقطة)

13.    نيوكاسل الإنجليزي (10 نقاط)

14.    تشيلسي الإنجليزي (10 نقاط)

15.    برشلونة الإسباني (10 نقاط)

16.    مارسيليا الفرنسي (9 نقاط)

17.    يوفنتوس الإيطالي (9 نقاط)

18.    جلطة سراي التركي (9 نقاط)

19.    باير ليفركوزن الألماني (9 نقاط)

20.    موناكو الفرنسي (9 نقاط)

21.    آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)

22.    أولمبياكوس اليوناني (8 نقاط)

23.    نابولي الإيطالي (8 نقاط)

24.    كوبنهاجن الدنماركي (8 نقاط)

25.    كاراباج الأذربيجاني (7 نقاط)

26.    كلوب بروج البلجيكي (7 نقاط)

27.    بودو جليمت النرويجي (6 نقاط)

28.    بنفيكا البرتغالي (6 نقاط)

29.    بافوس القبرصي (6 نقاط)

30.    سانت جيلواز البلجيكي (6 نقاط)

31.    أياكس الهولندي (6 نقاط)

32.    أتلتيك بلباو الإسباني (5 نقاط)

33.    فرانكفورت الألماني (4 نقاط)

34.    سلافيا براج التشيكي (3 نقاط)

35.    فياريال الإسباني (نقطة واحدة)

36.    كايرات ألماني الكازاخستاني (نقطة واحدة)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتلتيكو مدريد الاسباني جلطة سراي التركي تشيلسي الإنجليزي ترتيب دوري أبطال اوروبا موناكو الفرنسي مباريات مدرب بايرن ميونخ

مواد متعلقة

رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك في الدوري السعودي

هاري كين يقود بايرن ميونخ أمام سانت جيلواز في دوري أبطال أوروبا

الكاف يوقع عقوبات قوية على الجزائر بسبب أحداث مباراة نيجيريا

خسائر ضخمة للمغرب بسبب أحداث الشغب في نهائي الكان

صفقة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ميركاتو الشتاء

دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في الشوط الأول

أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة استبعاد نجوم منتخب مصر من مونديال 2026.. عودة صلاح لليفربول.. وتأهل بيراميدز في كأس مصر

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يسقط أمام بودو جليمت بنتيجة 3-1 بدوري أبطال أوروبا
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام أتالانتا ويفوز 3-2

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام بافوس

دوري أبطال أوروبا، أتالانتا يتقدم بهدف على أتلتيك بلباو في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يحقق فوزًا هامًا أمام مارسيليا في الجولة السابعة

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتقدم على مارسيليا بهدف سوبوسلاي في الشوط الأول

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية كبيرة

موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وفضائلها

عمرو الورداني: شعبان شهر رفع الأعمال وصيامه يعزز قبول الطاعات

المزيد
الجريدة الرسمية