رياضة

خسائر ضخمة للمغرب بسبب أحداث الشغب في نهائي الكان

جمهور السنغال
جمهور السنغال
ذكرت تقارير إعلامية أن الشغب الذي شهدته مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، تسبب بخسائر مادية كبيرة.

رغم أنه لم تسجل أي وفيات بسبب أحداث الشغب التي قامت بها جماهير منتخب السنغال في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، إلا أن الخسائر المالية سجلت أرقامًا مهولة.

خسائر المغرب في نهائي أمم أفريقيا

قال حساب Morocco Intel إنه بعد الاشتباكات التي وقعت خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي جمع منتخبي المغرب والسنغال، وانتهى بتتويج "أسود التيرانجا" باللقب، تشير التقديرات الأولية إلى خسائر فادحة.

وتابع: "تُقدّر الأضرار التي ألحقها المشجعون السنغاليون  بالمقاعد، الشاشات، والأثاث بما بين 300 ألف و700 ألف يورو".

كما أكدت أن الأرقام لم تحتسب معدات الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية نهائي "الكان".

السنغال يتوج بكأس الأمم الإفريقية

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

ودخل لاعبو المغرب في نوبة بكاء بعد انتهاء المباراة وخسارة اللقب.

