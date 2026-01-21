هاري كين يقود بايرن ميونخ أمام سانت جيلواز في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 21 يناير 2026
أعلن فينسنت كومبابي مدرب بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة أونيون سانت جيلواز المقرر لها اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم كالتالي:

1.    آرسنال الإنجليزي (21 نقطة)

2.    ريال مدريد الإسباني (15 نقطة)

3.    بايرن ميونخ الألماني (15 نقطة)

4.    توتنهام الإنجليزي (14 نقطة)

5.    باريس سان جيرمان الفرنسي (13 نقطة)

6.    سبورتنج لشبونة البرتغالي (13 نقطة)

7.    مانشستر سيتي الإنجليزي (13 نقطة)

8.    أتالانتا الإيطالي (13 نقطة)

9.    إنتر الإيطالي (12 نقطة)

10.    أتلتيكو مدريد الإسباني (12 نقطة)

11.    ليفربول الإنجليزي (12 نقطة)

12.    بروسيا دورتموند الألماني (11 نقطة)

13.    نيوكاسل الإنجليزي (10 نقاط)

14.    تشيلسي الإنجليزي (10 نقاط)

15.    برشلونة الإسباني (10 نقاط)

16.    مارسيليا الفرنسي (9 نقاط)

17.    يوفنتوس الإيطالي (9 نقاط)

18.    جلطة سراي التركي (9 نقاط)

19.    باير ليفركوزن الألماني (9 نقاط)

20.    موناكو الفرنسي (9 نقاط)

21.    آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)

22.    أولمبياكوس اليوناني (8 نقاط)

23.    نابولي الإيطالي (8 نقاط)

24.    كوبنهاجن الدنماركي (8 نقاط)

25.    كاراباج الأذربيجاني (7 نقاط)

26.    كلوب بروج البلجيكي (7 نقاط)

27.    بودو جليمت النرويجي (6 نقاط)

28.    بنفيكا البرتغالي (6 نقاط)

29.    بافوس القبرصي (6 نقاط)

30.    سانت جيلواز البلجيكي (6 نقاط)

31.    أياكس الهولندي (6 نقاط)

32.    أتلتيك بلباو الإسباني (5 نقاط)

33.    فرانكفورت الألماني (4 نقاط)

34.    سلافيا براج التشيكي (3 نقاط)

35.    فياريال الإسباني (نقطة واحدة)

36.    كايرات ألماني الكازاخستاني (نقطة واحدة)

 

