رياضة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يسقط أمام بودو جليمت بنتيجة 3-1 بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا، سقط مانشستر سيتي أمام مضيفه بودو جليمت النرويجي  بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب "أسبميرا" ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا.

وسجل بودو جليمت هدفين متتاليين عن طريق جاسبر في الدقيقتين 22 و24.

وفي الشوط الثاني سجل جليمت ثالث الأهداف عن طريق هاجي فيما سجل هدف السيتي الوحيد اللاعب ريان شرقي.

وتواجد النجم المصري عمر مرموش في قائمة مانشستر سيتي مباراة اليوم ضد بودو جليمت بعد انتهاء مشواره رفقة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا وشارك كبديل في الدقيقة 69.

 تشكيل مانشستر سيتي أمام بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ماكس ألين، آيات نوري.

خط الوسط: رودري، رينديز، أوريلي.

خط الهجوم: فيل فودين، شرقي، إيرلينج هالاند.


وتجمد رصيد مانشستر سيتي بعد مباراة اليوم عند 13 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول البطولة، في حين أن بودو جليمت  أصبح لديه 6 نقاط 

 

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

 

 

