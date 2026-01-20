دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في الشوط الأول

الأربعاء 21 يناير 2026
 دوري أبطال أوروبا، تقدم  ريال مدريد على موناكو الفرنسي بهدفين دون رد في الشوط الأول مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة السابعة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
 

وسجل هدفي ريال مدريد بالشوط الأول الهداف الفرنسي كيليان مبابي.

 

تشكيل ريال مدريد أمام موناكو 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، راؤول أسينسيو، دين هويسن،كامافينجا

خط الوسط: أردا جولر، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم، فرانكو ماستانتونو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويقود ألفارو أربيلوا ريال مدريد لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، كمدير فني، بعد توليه القيادة الفنية للملكي خلفًا تشابي ألونسو الذي تمت إقالته بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة 3-2.

وقاد أربيلوا فريق ريال مدريد بالفعل في مباراتين، الأولى بكأس ملك إسبانيا وتعرض للهزيمة أمام ألباسيتي بثلاثية لهدفين، وودع المسابقة من دور الستة عشر.

وتغلب ريال مدريد على ليفانتي بهدفين دون مقابل، وذلك ضمن مباريات بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، ليصبح رصيده 48 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز السابع بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ويأتي موناكو في المركز التاسع عشر ويملك 9 نقاط.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ 16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

