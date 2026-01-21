الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صفقة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ميركاتو الشتاء

برشلونة
برشلونة
18 حجم الخط

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة أتلتيكو مدريد عقدت اجتماعًا مع نظيرتها في برشلونة بشأن إتمام صفقة اللاعب مارك كاسادو.

صفقة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

يعد لاعب خط وسط "البلوجرانا" من أفضل مواهب أكاديمية لا ماسيا، ويحظى باهتمام بالغ من عدة أندية كبيرة أبرزها مانشستر يونايتد، وولفرهامبتون، وأتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة ماركا إن أتلتيكو مدريد وبرشلونة عقدا اجتماعًا لمناقشة صفقة انتقال مارك كاسادو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع أنه من المتوقع أن يكون سعره حوالي 30 مليون يورو، لكن الصفقة معقدة لأن برشلونة يطالب بالحصول على نسبة من أي بيع مستقبلي للاعب.

من جهة أخرى، تراقب أندية وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وضعية اللاعب عن كثب، دون أي تحرك رسمي حتى اللحظة.

برناردو سيلفا يتخذ قرار الرحيل عن مانشستر سيتي 

فيما يسعى نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقرر برناردو سيلفا إنهاء مسيرته الحافلة بالإنجازات مع مانشستر سيتي عقب نهاية عقده مع الفريق السماوي في نهاية الموسم الحالي 2025/ 2026.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فقد اتخذ برناردو سيلفا قرارا نهائيا بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي عقب انتهاء عقده بنهاية هذا الموسم.

وأشار إلى أن برشلونة أبرز المهتمين بالحصول على خدمات سيلفا مجانا، حيث يراقب النادي الكتالوني تطورات موقف اللاعب عن كثب بالموسم الحالي.

ويُعد برناردو سيلفا ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي طوال المواسم الماضية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنتقالات الشتوية الجارية البرتغالي برناردو سيلفا النادي الكتالوني برشلونة وأتلتيكو مدريد برشلونة الإسباني برشلونة

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في الشوط الأول

أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة استبعاد نجوم منتخب مصر من مونديال 2026.. عودة صلاح لليفربول.. وتأهل بيراميدز في كأس مصر

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يسقط أمام بودو جليمت بنتيجة 3-1 بدوري أبطال أوروبا

سلوت: سعيد بعودة محمد صلاح لهجوم ليفربول أمام مارسيليا بدوري أبطال أوروبا
ads

الأكثر قراءة

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

زد يفوز على المصري بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

سرى الدين يتعهد بالحفاظ على مؤسسة الوفد الإعلامية وعدم غلقها حال فوزه برئاسة الحزب

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالبحوث الإسلامية يوضح كيفية الاستعداد لشهر رمضان (فيديو)

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

المزيد
الجريدة الرسمية