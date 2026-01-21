صفقة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ميركاتو الشتاء

18 حجم الخط

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة أتلتيكو مدريد عقدت اجتماعًا مع نظيرتها في برشلونة بشأن إتمام صفقة اللاعب مارك كاسادو.

صفقة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

يعد لاعب خط وسط "البلوجرانا" من أفضل مواهب أكاديمية لا ماسيا، ويحظى باهتمام بالغ من عدة أندية كبيرة أبرزها مانشستر يونايتد، وولفرهامبتون، وأتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة ماركا إن أتلتيكو مدريد وبرشلونة عقدا اجتماعًا لمناقشة صفقة انتقال مارك كاسادو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع أنه من المتوقع أن يكون سعره حوالي 30 مليون يورو، لكن الصفقة معقدة لأن برشلونة يطالب بالحصول على نسبة من أي بيع مستقبلي للاعب.

من جهة أخرى، تراقب أندية وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وضعية اللاعب عن كثب، دون أي تحرك رسمي حتى اللحظة.

برناردو سيلفا يتخذ قرار الرحيل عن مانشستر سيتي

فيما يسعى نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقرر برناردو سيلفا إنهاء مسيرته الحافلة بالإنجازات مع مانشستر سيتي عقب نهاية عقده مع الفريق السماوي في نهاية الموسم الحالي 2025/ 2026.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فقد اتخذ برناردو سيلفا قرارا نهائيا بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي عقب انتهاء عقده بنهاية هذا الموسم.

وأشار إلى أن برشلونة أبرز المهتمين بالحصول على خدمات سيلفا مجانا، حيث يراقب النادي الكتالوني تطورات موقف اللاعب عن كثب بالموسم الحالي.

ويُعد برناردو سيلفا ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي طوال المواسم الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.